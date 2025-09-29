El cantante mexicano de rap y hip-hop Martín Geovanni Aldana Cervantes mejor conocido como Eme MalaFe de 30 años de edad, llega al Auditorio BB con show en concierto.

Fecha: Viernes 19 de diciembre 2025

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Preventa de boletos Banamex: 30 de septiembre 2025 arrancando a las 11:00 de la mañana

Venta general y en taquillas del Auditorio BB: A partir del 1° de octubre 2025 desde las 11:00 am

Precio de boletos: Aún sin revelarse

Boletera: Ticketmaster

El diablito llega este 19 de diciembre a ponerle fuego al Auditorio BB🔥😈😮‍💨#PreventaBanamex: 30 de septiembre.

El “diablito” Eme MalaFe llega al Auditorio BB en concierto

Lo mejor de la música del “diablito” Eme MalaFe llegará en concierto al Auditorio BB de la CDMX.

Show del rapero mexicano Eme MalaFe que forma parte de su gira de conciertos titulada Equipo Negro 2025.

El precio de boletos para el concierto de Eme MalaFe en el Auditorio BB se desconocen, pero ya se sabe cómo será la distribución de localidades, siendo de la siguiente manera:

VIP

Pista

Palcos

Platea

Gradas

Personas sin discapacidad

Para los más fans, la preventa de boletos para ver a Eme MalaFe en el Auditorio BB en concierto, la preventa Banamex tendrá beneficios con 3 meses sin intereses en compras mayores a 3 mil pesos.

Si deseas acudir a las taquillas por tus boletos, recuerda que el Auditorio BB es el recinto que se ubica en la calle de Tlaxcala número 160 en la colonia Hipódromo Condesa de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México, CDMX.

Para mayores indicaciones, la manera más sencilla de llegar al Auditorio BB es por los servicios de transporte público Metro y Metrobús.

Mientras que por Metro deberás utilizar la Línea 9, mientras que en Metrobús la Línea 1, para ambos la bajada es en la estación Chilpancingo.