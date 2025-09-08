La Arena CDMX hace oficial la llegada del dúo de pop mexicano Sin Bandera, formado por Noel Schajris de 51 años de edad y Leonel García de 50 años de edad, en concierto.

Concierto de Sin Bandera del que te traemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX.

Precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver en la Arena CDMX a Sin Bandera en concierto

A continuación te dejamos lo que debes saber de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo ver a Sin Bandera en concierto desde la Arena CDMX:

Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026

Hora: 9:00 de la noche en punto

Telonero: Sin artista previo

Preventa Banco Azteca: Del 9 al 11 de septiembre 2025

Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 12 de septiembre 2025

Boletera: Superboletos

Precio de Boletos: Aún sin revelarse

🎶 Entra en mi vida, te abro la puerta 🎶



El dúo romántico más importante de Latinoamérica, @sinbandera, regresa en 2026 a la #ArenaCDMX para celebrar 25 años de carrera. 💫



Preventa @BancoAzteca: 9 al 11 de septiembre.

Venta general: 12 de septiembre en https://t.co/2HH3G9BMZe pic.twitter.com/tFMmLesbiY — Arena CDMX (@ArenaCdMexico) September 8, 2025

Sin Bandera llega a la Arena CDMX en concierto para celebrar 25 años de carrera

Sin Bandera tendrá un concierto más que especial en la Arena CDMX, pues el dúo musical celebrará nada más ni menos 25 años de carrera.

Esto como parte de la gira de conciertos Escenas Tour 2026 de Sin Bandera que los traerá a la Arena CDMX con sus mejores éxitos en vivo para deleite de sus fans.

Pese a que aún se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución de localidades para el concierto de Sin Banderas en la Arena CDMX sea la siguiente:

VIP

Zona Elektra

Rojo

Zona Mercado Libre

Amarillo

Zona Zapata

Zona Toyota

Zona Pepsi

Zona Boing

Zona Meg

Zona Banco

Azteca Verde

Zona Miniso

Zona Mccormick

Personas con discapacidad

Aqua

Sp Platino Vl

Sp Oro Vl

Sp Platino

Sp Oro

Morado

Celeste

Gris

Gris Vl

Café

Café Vl

Rosa

Rosa Vl

Mapa Arena CDMX (Superboletos )

Si deseas ir por tus boletos para el concierto de Sin Banderas directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.

Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.