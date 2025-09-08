La Arena CDMX hace oficial la llegada del dúo de pop mexicano Sin Bandera, formado por Noel Schajris de 51 años de edad y Leonel García de 50 años de edad, en concierto.
Concierto de Sin Bandera del que te traemos los detalles de precio de boletos, fecha de preventa y cuándo verlos en la Arena CDMX.
- Fecha: Viernes 6 de marzo de 2026
- Hora: 9:00 de la noche en punto
- Telonero: Sin artista previo
- Preventa Banco Azteca: Del 9 al 11 de septiembre 2025
- Venta general y taquillas de la Arena CDMX: 12 de septiembre 2025
- Boletera: Superboletos
- Precio de Boletos: Aún sin revelarse
Sin Bandera llega a la Arena CDMX en concierto para celebrar 25 años de carrera
Sin Bandera tendrá un concierto más que especial en la Arena CDMX, pues el dúo musical celebrará nada más ni menos 25 años de carrera.
Esto como parte de la gira de conciertos Escenas Tour 2026 de Sin Bandera que los traerá a la Arena CDMX con sus mejores éxitos en vivo para deleite de sus fans.
Pese a que aún se desconoce el precio de boletos, se espera que la distribución de localidades para el concierto de Sin Banderas en la Arena CDMX sea la siguiente:
- VIP
- Personas con discapacidad
Si deseas ir por tus boletos para el concierto de Sin Banderas directo en taquillas, recuerda que la Arena CDMX es el recinto que se ubica en la Avenida de las Granjas número 800 colonia Santa Bárbara de la alcaldía Azcapotzalco en la Ciudad de México.
Para la llegada en transporte público a la Arena CDMX puedes usar las estación más cercana es la del Metro Ferrería / Arena Ciudad de México de la Línea 6.