Shakira recurrió a las redes sociales para denunciar el uso de la inteligencia artificial en la generación de imágenes que la colocan en situaciones que nunca ocurrieron, pero también que crean falsos escenarios alrededor de su vida privada y de su carrera artística.

”En las últimas semanas se han generado artificialmente algunas imágenes mías, colocándome en situaciones que no han ocurrido o con personas con las que no he estado. Muchas se utilizan para publicidad de marcas con las que no tengo contratos o para alimentar falsos rumores” Shakira

Shakira, dice ser consciente de que el surgimiento de la IA forma parte de la revolución tecnológica con la que hay que aprender a convivir; sin embargo, no está dispuesta a que por medio de esta herramienta, personas y marcas se sirvan de ella.

Mediante un comunicado, la cantante -de 49 años de edad- advierte que su equipo ya trabaja para desmontar imágenes.

Así como agradece que sus verdaderos fans distingan entre la realidad y las mentiras creadas con inteligencia artificial.

Shakira pone freno a la IA (@shakira / Instagram)

¿A qué imágenes creadas con IA se refiere Shakira?

Aunque Shakira no mencionó qué imágenes creadas con la IA están afectando su vida privada y su carrera, sí dio pistas.

En su nota aclaratoria, Shakira menciona que ha sido ligada a personas con las que nunca ha estado.

Recientemente, en la red social X, circularon imágenes de la cantante besando al actor Manuel García-Rulfo. Ambos salían del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles.

De inmediato se habló de un romance entre ambos; sin embargo, más tarde se descubrió que las imágenes fueron creadas con IA desde unas fotografías que los mostraban saliendo de un restaurante en Miami, momento en que no intercambiaron afecto.

Shakira y Manuel García-Rulfo salen juntos y desatan rumores (Michelle Rojas)

Para alimentar el rumor, más tarde surgió un segundo video de ambos bailando salsa en El Floridita, un reconocido club en Hollywood.

Aunado a esto, se difundieron imágenes de Shakira anunciando un nuevo concierto gratuito en México, además de falsos ensayos con BTS y Madonna como parte de su presentación en la final del Mundial 2026, programada para el 19 de julio.