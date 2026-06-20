La aparición pública de Shakira junto al actor mexicano Manuel García-Rulfo generó una ola de especulaciones en redes sociales y medios de espectáculos, tras difundirse imágenes de ambos en Los Ángeles.

Las fotografías mostraron a Shakira y Manuel García-Rulfo saliendo del hotel Sunset Tower, situación que rápidamente alimentó versiones sobre un posible romance entre las dos celebridades.

Horas después, nuevos videos difundidos en plataformas digitales aportaron más detalles sobre el encuentro, mostrando a la cantante colombiana y al intérprete compartiendo una noche de música y baile.

Videos muestran a Shakira y Manuel García-Rulfo bailando salsa en Hollywood

Las grabaciones que circulan en redes sociales muestran a Shakira y Manuel García-Rulfo disfrutando de una velada en El Floridita, un reconocido club de inspiración cubana ubicado en Hollywood.

En los videos se observa a la pareja bailando salsa entre otros asistentes, mientras una orquesta en vivo amenizaba la noche con música caribeña.

Las imágenes llamaron la atención porque ambos lucen relajados y cómodos, compartiendo varios momentos durante la presentación musical sin aparentes preocupaciones por las cámaras.

Hasta ahora, ni la cantante ni el actor han emitido declaraciones públicas para confirmar o desmentir los rumores sobre una posible relación sentimental.

El lugar elegido para la salida también despertó interés entre seguidores, debido a la historia y popularidad del establecimiento dentro de la comunidad latina.

El emotivo mensaje de Shakira en la inauguración del Mundial 2026 (@shakira / Instagram )

Fundado en 1987, El Floridita está inspirado en el famoso restaurante habanero frecuentado por el escritor Ernest Hemingway, una referencia cultural ampliamente reconocida.

Mientras continúan las especulaciones, las imágenes de Shakira y Manuel García-Rulfo siguen acumulando reproducciones, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del entretenimiento.