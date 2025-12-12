El rapero Santa Fe Klan de 26 años de edad, armó una fiesta para celebrar a la Virgen de Guadalupe, pero terminó en pelea entre los asistentes.

Santa Fe Klan anunció que desde las 12:00 am del 12 de diciembre de 2025 haría un festejo para la Virgen de Guadalupe en el barrio de Santa Fe del estado de Guanajuato, sin saber que todo terminaría en golpes.

Desde el 11 de diciembre, Santa Fe Klan compartió que celebraría a la Virgen de Guadalupe en su barrio Santa Fe, Guanajuato en el altar que tiene afuera de su tienda, pero no terminó bien.

Un video compartido por asistentes a la fiesta, mostró que justo a las 12:00 am cuando estaban iniciando Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe, todo terminó en pelea.

Según lo mostrado por Zurita Carpio en X, unos de los asistentes al festejo comenzaron a pelearse a las espaldas de Santa Fe Klan, mientras él se posiciona frente al altar para cantar Las Mañanitas.

Pese a que sacaron del festejo a uno de los que estaba causando la pelea, esta terminó por culminar en medio de la gente que fue por la Virgen de Guadalupe.

Santa Fe Klan arma fiesta para la Virgen de Guadalupe y termina en pelea en plena mañanita guadalupana. pic.twitter.com/l2OeHPUOqh — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) December 12, 2025

Incluso, se ve que el rapero se mete a tratar de resolver los problemas, pero parece que no logra solucionar nada.

Festejo a la Virgen de Guadalupe por Santa Fe Klan sigue

Pese a la pelea que se armó en el festejo que Santa Fe Klan hizo por la Virgen de Guadalupe, la fiesta seguirá y él ya lo confirmó.

Aunque Santa Fe Klan no ha mencionado nada de la pelea, el rapero compartió el cartel a las 11:00 am del evento que está organizando, lo que sería la confirmación a la fiesta en su barrio.