Romeo Santos y Prince Royce se presentará en el Palacio de los Deportes y aquí te decimos los precios, fecha y preventa del concierto.

“Mejor tarde que nunca” es la nueva gira de Prince Royce y Romeo Santos, quienes tendrán dos conciertos en la CDMX.

Prince Royce y Romeo Santos: fecha y preventa de los boletos

Romeo Santos y Prince Royce tendrán dos conciertos en el Palacio de los Deportes el:

Domingo 25 de octubre

Lunes 26 de octubre

Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio de los Deportes (X/@mx_tickets)

La los boletos será a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: 25 de febrero a las 11:00 de la mañana

Venta general: 26 de febrero a las 11:00 de la mañana

El Palacio de los Deportes se ubica en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco, cerca del Metro Velódromo.

¿Cuántos cuestan los boletos para Prince Royce y Romeo Santos? Esto se sabe

Ticketmaster no ha revelado los precios de los boletos para los dos conciertos de Prince Royce y Romeo Santos.

Pero estimando el precio de los conciertos de Prince Royce y Romeo Santos en Estados Unidos, los boletos podrán costar entre 4 mil y 800 pesos.

Recuerda que a este precio se le agregan cargos de servicio de Ticketmaster.

El nuevo tour de Romeo Santos y Prince Royce ha generado gran expectativa entre sus fans.

Pero los seguidores de Prince Royce expresaron su temor de comprar los boletos y que cancele la fecha como en 2024, cuando canceló su gira “Llamada perdida world tour”.

En ese entonces, el equipo de Prince Royce aseguró que la gira se había cancelado por problemas de logística.

Mientras tanto, Prince Royce y Romeo Santos darán dos conciertos en la CDMX y trascendió que tendrán fechas en Monterrey, pero esta información no ha sido confirmada.