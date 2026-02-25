Hoy miércoles 25 de febrero a las 11:00 de la mañana se tenía previsto el arranque de la preventa de boletos para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en México.

Sin embargo, la preventa que correría por Ticketmaster no fue activada para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce del 25 y 26 de octubre en el Palacio de los Deportes causando confusión entre los fans, ¿qué pasó? Esto es lo que sabemos.

Por “motivos contractuales” preventa de Romeo Santos y Prince Royce en México no se activó

A través de la red social X (antes Twitter) el insider de concierto @ailoviutl precisó a los fans por “motivos contractuales” la preventa de boletos de Romeo Santos y Prince Royce no se activó.

Incluso el insider apuntó que el anuncio de los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce no habría sido dado a conocer de manera oficial por parte de Ticketmaster, por lo que el flyer pudo haber sido una filtración o fake.

Razón por lo que la preventa de boletos para las dos fechas de concierto de Romeo Santos y Prince Royce en el Palacio no solo no se activó, pues no estaba programada.

Qué pasó con la preventa de Romeo Santos y Prince Royce en México (Especial )

¿Conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en México son fake?

Ante las dudas por los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en México al parecer se dice que serían fake tras no activarse la preventa de boletos.

Pese a esto, el insider de conciertos aseguró que los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en México son un hecho, por lo que pronto serán anunciados.

Aunque no se precisó si los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en México tendrán las mismas fechas como se había revelado e incluso se desconoce si serán realmente en el Palacio de los Deportes.

Acá te estaremos informando en cuanto se den a conocer de manera oficial todos los detalles para los conciertos de Romeo Santos y Prince Royce en México.