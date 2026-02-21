El dúo musical de los hermanos Huerta, Jesse & Joy cancelan concierto en Querétaro, pero ya hay nueva fecha en marzo.

La noche de este viernes 20 de febrero 2026 y con un público ya preparado en el Auditorio Josefa Ortiz de Dominguez, Jesse & Joy cancelaron su concierto en Querétaro.

“Ustedes estaban tan ansiosos como nosotros para el show de esta noche, sin embargo, hicimos todo lo posible para llegar, literalmente cielo, mar y tierra; hubieron bloqueos en la carretera”. Jesse & Joy

Asimismo, la mala suerte siguió para Jesse & Joy ya que también intentaron llegar a Querétaro por avión, sin embargo no se les permitió aterrizar.

“Intentamos subirnos a un avión, nos regresaron a mitad de vuelo, la torre de control no nos dejó aterrizar y desafortunadamente el show no pasará esta noche”. Jesse & Joy

¿Cuándo es la nueva fecha para el concierto de Jesse & Joy en Querétaro? Será en marzo

Tras la cancelación del concierto de Jesse & Joy en Querétaro, el dúo de los hermanos ha reprogramado la fecha para cumplir con el compromiso con sus fans, por lo que el concierto será reagendado para el sábado 7 de marzo.

“No queremos cancelar esta fecha, así como no los queremos hacer esperar, reagendamos la cita que tenemos con Queretana para el 7 de marzo”. Jesse & Joy