La noche de este viernes 20 de febrero 2026 y con un público ya preparado en el Auditorio Josefa Ortiz de Dominguez, Jesse & Joy cancelaron su concierto en Querétaro.
“Ustedes estaban tan ansiosos como nosotros para el show de esta noche, sin embargo, hicimos todo lo posible para llegar, literalmente cielo, mar y tierra; hubieron bloqueos en la carretera”.Jesse & Joy
Asimismo, la mala suerte siguió para Jesse & Joy ya que también intentaron llegar a Querétaro por avión, sin embargo no se les permitió aterrizar.
“Intentamos subirnos a un avión, nos regresaron a mitad de vuelo, la torre de control no nos dejó aterrizar y desafortunadamente el show no pasará esta noche”.Jesse & Joy
¿Cuándo es la nueva fecha para el concierto de Jesse & Joy en Querétaro? Será en marzo
Tras la cancelación del concierto de Jesse & Joy en Querétaro, el dúo de los hermanos ha reprogramado la fecha para cumplir con el compromiso con sus fans, por lo que el concierto será reagendado para el sábado 7 de marzo.
“No queremos cancelar esta fecha, así como no los queremos hacer esperar, reagendamos la cita que tenemos con Queretana para el 7 de marzo”.Jesse & Joy
Nueva fecha en concierto para Querétaro de la cual Jesse & Joy prometieron darles “el mejor concierto de sus vidas, los amamos, nos vemos pronto, gracias por entender”, concluyeron en su mensaje.