Majo Aguilar se alista para cerrar bien el año con un concierto en el Auditorio Nacional.

La cita es el viernes 13 de noviembre de 2026 y algunos de los detalles para el evento ya fueron revelados.

Majo Aguilar en el Auditorio Nacional: preventa de boletos

Los boletos para el concierto de Majo Aguilar saldrán a al venta en dos fases a través de Ticketmaster:

Preventa Banamex: lunes 23 de febrero a las 11:00 a.m.

Venta general: martes 24 de febrero a las 11:00 a.m.

Para los fanáticos que adquieran sus entradas por medio de la preventa bancaria, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.

¡Ajuuua, se armó el baile! 🔥 Majo Aguilar llega este 13 de noviembre al Auditorio Nacional🩵 #PreventaBanamex: 23 de febrero.

Venta general a partir del 24 de febrero. pic.twitter.com/Sk4ApjqVFO — Ocesa Total (@ocesa_total) February 19, 2026

Majo Aguilar en el Auditorio Nacional: precio de los boletos

En la página oficia de Ticketmaster ya se encuentra disponible el mapa del Auditorio Nacional con las zonas que estarán habilitadas para el día del concierto.

Sin embargo, el precio de los boletos no ha sido revelado aún por la boletera. Las áreas del recinto son:

VIP

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta A

Luneta B

Luneta C

Balcón A

Balcón B

Balcón C

Piso 1A

Piso 1B

Piso 1C

Piso 1D

Piso 2A

Piso 2B

Piso 2C

Piso 2D

Hasta el momento es el único concierto anunciado de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional.