Majo Aguilar se alista para cerrar bien el año con un concierto en el Auditorio Nacional.
La cita es el viernes 13 de noviembre de 2026 y algunos de los detalles para el evento ya fueron revelados.
Majo Aguilar en el Auditorio Nacional: preventa de boletos
Los boletos para el concierto de Majo Aguilar saldrán a al venta en dos fases a través de Ticketmaster:
- Preventa Banamex: lunes 23 de febrero a las 11:00 a.m.
- Venta general: martes 24 de febrero a las 11:00 a.m.
Para los fanáticos que adquieran sus entradas por medio de la preventa bancaria, la opción de compra es de hasta 3 meses sin intereses.
Majo Aguilar en el Auditorio Nacional: precio de los boletos
En la página oficia de Ticketmaster ya se encuentra disponible el mapa del Auditorio Nacional con las zonas que estarán habilitadas para el día del concierto.
Sin embargo, el precio de los boletos no ha sido revelado aún por la boletera. Las áreas del recinto son:
- VIP
- Preferente B
- Preferente C
- Preferente D
- Luneta A
- Luneta B
- Luneta C
- Balcón A
- Balcón B
- Balcón C
- Piso 1A
- Piso 1B
- Piso 1C
- Piso 1D
- Piso 2A
- Piso 2B
- Piso 2C
- Piso 2D
Hasta el momento es el único concierto anunciado de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional.