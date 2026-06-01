Como parte de la celebración de los 40 años del álbum Reign in Blood, Slayer regresa a México con un concierto único que promete sorprender a sus seguidores:

Fecha: 21 de octubre

Lugar: Palacio de los Deportes

Telonero: Power Trip

Slayer interpretará en totalidad el álbum Reign in Blood de 1986, con el que redefinió la música a nivel mundial.

Slayer en Palacio de los Deportes (@slayerbandofficial / Instagram )

Precio de boletos para el concierto de Slayer en el Palacio de los Deportes, CDMX

Tras varios años se ausencia, Slayer regresa a la CDMX con Reign in Blood 40th Anniversary 2026. Estos son todos los detalles sobre la venta de boletos:

Venta para fans que adquieran paquetes VIP: 1 de junio a las 10:00 am

Venta general: 4 de junio a las 11:00 am

No habrá preventas bancarias para el concierto de Slayer, mientas que los precios de los boletos serán:

Nivel A (Pista): $3,085

Nivel B: $4,201

Nivel C: $2,96

Nivel D: $2,217

Nivel E: $1,473

Los boletos estarán disponibles a través del sistema Ticketmaster o directamente en las taquillas del recinto capitalino.

¿Cómo llegar al Palacio de los Deportes para el concierto de Slayer?

El Palacio de los Deportes se encuentra ubicado en la Avenida Viaducto Río de la Piedad y Río Churubusco s/n, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, Ciudad de México, C.P. 08400.

El recinto está en el oriente de la Ciudad de México, cerca de la Ciudad Deportiva Magdalena Mixihuca, y cuenta con estacionamiento con cupo limitado y costo variable.

La estación más cercana del metro es Velódromo de la línea 9 o café (Pantitlán – Tacubaya).

Al salir tendrás que atravesar un puente peatonal y después caminar alrededor de unos 10 minutos hasta encontrar la puerta del recinto.

También puedes considerar las estaciones Coyuya (Línea 8) y Gómez Farías (Línea 1) como opciones alternas.

Si deseas llegar en Metrobús, la estación más cercana es Goma, perteneciente a la Línea 2 (Tepalcates – Tacubaya), a pocos pasos de los accesos principales del Palacio de los Deportes.