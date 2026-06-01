El Palacio de los Deportes será la sede para el esperado concierto Def Leppard en su regreso a las CDMX.

Y para que no te quedes sin tus entradas ya les tenemos a los fans todos los detalles del concierto de Def Leppard en Palacio de los Deportes con fecha, preventa y boletos:

Fechas: Lunes 19 de octubre 2026 en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 de la noche

Telonero: EXTREME

Preventa Fan y Beyond: 2 junio 2026 a las 10 de la mañana con códigos

Preventa Priority: 3 junio 2026 a las 10 am con códigos

Preventa Spotify y Banamex: 4 junio 2026 desde las 10:00 am

Venta general y taquilla de los recintos: 5 de junio 2026 a las 10:00 de la mañana

Precios de boletos: Aún sin revelarse

Def Leppard en México (OCESA)

Live 2026 de Def Leppard llega al Palacio de los Deportes

La gira Live 2026 de Def Leppard tendrá llegada al Palacio de los Deportes de la CDMX con concierto en solitario de la icónica banda de rock.

La preventa de boletos les dará a los fans 3 meses sin intereses en compras mayores de 3 mil pesos, solo con tarjetas Banamex.

Si deseas ahorrar los cargos, lo podrás hacerlo en la venta general en taquillas del Palacio de los Deportes, recinto está ubicado en Avenida Viaducto Río de la Piedad y Rio Churubusco s/n, Colonia Granjas México en la alcaldía de Iztacalco de la CDMX.

Para la llegada de los fans, las vías por transporte público al Palacio de los Deportes son el Metro y Metrobús.

Por lo que en Metro, las estaciones cercanas al Palacio de los Deportes son Ciudad Deportiva de la Línea 9.