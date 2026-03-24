Tras agotar boletos en su primer concierto programado, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona abre nueva fecha en el Estadio Banorte.

Nueva fecha que forma parte de la gira de conciertos “Lo que el Seco No Dijo” marca el esperado regreso de Ricardo Arjona a México en 2026.

Así que todavía tienes tiempo para no perderte de ver en concierto a Ricardo Arjona en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), estos son todos los detalles de fecha, precios preventa de boletos:

Fecha: Sábado 19 de diciembre del 2026

Sede: Estadio Banorte de la Ciudad de México, CDMX

Hora: 8:00 pm

Telonero: Sin detalles

Preventa a fans: 24 de marzo a las 11:00 am con membresía Mundo Arjona en http://membresia.mundoarjona.com

Venta General: 25 de marzo desde las 11:00 de la mañana

Boletera: Funticket

Precios de boletos con cargos: Entre los 990 a los 8 mil 60 pesos

Ricardo Arjona abre nueva fecha en el Estadio Banorte (Ricardo Arjona)

Mapa con precios de boletos para segunda fecha de concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte

El precio de boletos para la segunda fecha de concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte se mantendrá igual que la primera.

Por lo que el precio de boletos ya con cargos para concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte son los siguientes:

Diamante: $8,060

Platino: $5,580

VIP: $4,960

Terraza Inter.Mx: $4,710

Chairman´S Club: $4,710

Super Seats: $4,710

Locker Club: $4,710

Tunel Club: $4,710

Corner Club: $4,710

Oro: $4,340

Lateral 100: $4,220

Palco Club: $4,090

Platea 200: $4,090

Plata: $3,720

Lateral 300: $3,600

Bronce: $3,100

Norte 100: $2,600

Alto Lateral 1: $2,360

Alto Lateral 2: $1,860

Cabecera 300: $1,740

Preferente 300: $1,740

Rs / Rn: $1,740

Personas con discapacidad: $1,550

Alto Norte: $1,490

General de pie: $1,490

Alto Lateral: $1,240

Alto Norte 1: $1,120

Alto Norte 2: $990