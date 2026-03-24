Tras agotar boletos en su primer concierto programado, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona abre nueva fecha en el Estadio Banorte.
Nueva fecha que forma parte de la gira de conciertos “Lo que el Seco No Dijo” marca el esperado regreso de Ricardo Arjona a México en 2026.
Así que todavía tienes tiempo para no perderte de ver en concierto a Ricardo Arjona en el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca), estos son todos los detalles de fecha, precios preventa de boletos:
- Fecha: Sábado 19 de diciembre del 2026
- Sede: Estadio Banorte de la Ciudad de México, CDMX
- Hora: 8:00 pm
- Telonero: Sin detalles
- Preventa a fans: 24 de marzo a las 11:00 am con membresía Mundo Arjona en http://membresia.mundoarjona.com
- Venta General: 25 de marzo desde las 11:00 de la mañana
- Boletera: Funticket
- Precios de boletos con cargos: Entre los 990 a los 8 mil 60 pesos
Mapa con precios de boletos para segunda fecha de concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte
El precio de boletos para la segunda fecha de concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte se mantendrá igual que la primera.
Por lo que el precio de boletos ya con cargos para concierto de Ricardo Arjona en el Estadio Banorte son los siguientes:
- Diamante: $8,060
- Platino: $5,580
- VIP: $4,960
- Terraza Inter.Mx: $4,710
- Chairman´S Club: $4,710
- Super Seats: $4,710
- Locker Club: $4,710
- Tunel Club: $4,710
- Corner Club: $4,710
- Oro: $4,340
- Lateral 100: $4,220
- Palco Club: $4,090
- Platea 200: $4,090
- Plata: $3,720
- Lateral 300: $3,600
- Bronce: $3,100
- Norte 100: $2,600
- Alto Lateral 1: $2,360
- Alto Lateral 2: $1,860
- Cabecera 300: $1,740
- Preferente 300: $1,740
- Rs / Rn: $1,740
- Personas con discapacidad: $1,550
- Alto Norte: $1,490
- General de pie: $1,490
- Alto Lateral: $1,240
- Alto Norte 1: $1,120
- Alto Norte 2: $990