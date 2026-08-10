Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, es un cantante y compositor colombiano que ha destacado en la música urbana.

A lo largo de su trayectoria, Maluma ha transformado su música convirtiéndose en uno de los artistas más exitosos de la actualidad.

Además de su faceta como cantante, Maluma también ha mostrado su pasión por la cocina, el arte y la filantropía a través de su fundación.

Maluma (Instagram/@maluma )

¿Quién es Maluma, cantante y compositor colombiano?

Maluma, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias, es un influyente cantante, compositor, actor y empresario colombiano que nació el 28 de enero de 1994 en Medellín.

Es reconocido globalmente como uno de los máximos exponentes de la música urbana, el reguetón, el trap latino y el pop.

El nombre “Maluma” es un tributo a su familia más cercana; es una combinación de las primeras sílabas de los nombres de su madre (Marlli), su padre (Luis) y su hermana mayor (Manuela).

¿Cuántos años tiene Maluma, cantante y compositor colombiano?

Maluma tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de Maluma, cantante y compositor colombiano?

Maluma no ha confirmado si se encuentra casado formalmente, pero mantiene una relación estable y pública con la arquitecta colombiana Susana Gómez.

Maluma y Susana Gómez (Instagram/@maluma )

¿Qué signo zodiacal es Maluma, cantante y compositor colombiano?

Maluma es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Maluma, cantante y compositor colombiano?

Maluma tiene una hija llamada Paris, en mayo del 2026 confirmó que con Susana Gómez esperan a su segundo bebé que será un niño.

¿Qué estudió Maluma, cantante y compositor colombiano?

Maluma completó su educación secundaria, posteriormente se enfocó en el futbol, antes de dedicarse a la música.

¿En qué ha trabajado Maluma, cantante y compositor colombiano?

De niño vendía sándwiches y bombones en su escuela para ayudar económicamente a su familia tras el divorcio de sus padres.

Antes de dedicarse a la música, fue un apasionado del futbol, llegando a jugar durante ocho años en las divisiones inferiores de equipos como Atlético Nacional y Equidad Club Deportivo.

Comenzó su carrera en 2010, saltando a la fama en Colombia en 2011 con el sencillo “Farandulera”.

Internacionalizó su carrera de manera definitiva con su segundo álbum de estudio, Pretty Boy, Dirty Boy (2015).

Ha lanzado exitosos trabajos discográficos como Magia (2012), Pretty Boy, Dirty Boy (2015), F.A.M.E. (2018) —con el que ganó un Latin Grammy—, 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) y Don Juan (2023).

Debutó en Hollywood en la película Marry Me (2022) junto a Jennifer Lopez y prestó su voz para el personaje de Mariano en la película de Disney Encanto.

Posee su propio sello discográfico, Royalty Records, y ha incursionado en industrias como la moda (colección Royalty by Maluma en Macy’s), fragancias, hostelería y licores.

Cuenta con múltiples galardones de la industria, incluyendo premios Latin Grammy, además de romper récords de taquilla en giras mundiales por América Latina, Estados Unidos y Europa.