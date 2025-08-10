Después de su tercera presentación, como parte de su gira +Pretty +Dirty World Tour en la CDMX, Maluma -de 31 años de edad- tuvo un momento especial con un mariachi fuera del recinto.

Fans y organizadores sorprendieron al cantante colombiano al salir por la puerta uno del Palacio de los Deportes.

Al finalizar concierto, Maluma canta con mariachi afuera del Palacio de los Deportes

Un grupo de mariachis esperaba a Maluma afuera del Palacio de los Deportes para interpretar algunos de sus temas.

Sin embargo, el momento más destacado fue cuando Maluma, al bajar de su camioneta, se unió al mariachi para cantar “Acá entre nos” y “El rey” de Vicente Fernández, durante unos 5 minutos.

A pesar de las recomendaciones de descansar la voz tras un concierto, Maluma se mostró entusiasmado, saludó a los fans y hasta compartió que le gusta el tequila.

Este momento fue un regalo especial para sus seguidores, algunos de los cuales, mencionaron que fue una experiencia única e inolvidable.

Conciertos de Maluma en Palacio de los Deportes encienden la nostalgia

Los conciertos de Maluma en la CDMX en 2025, como parte de su gira +Pretty +Dirty World Tour, han sido un éxito rotundo, marcados por una energía vibrante, conexión con el público y momentos memorables.

Maluma se presentó en el Palacio de los Deportes los días 6, 8 y 9 de agosto frente a más de 10 mil asistentes.

Maluma interpretó más de 30 canciones, incluyendo éxitos como:

Felices los 4

Hawái

Borro Cassette

El Perdedor

11 PM

Sobrio

Según Quién

COCO LOCO

Uno de los momentos destacados, fue cuando el cantante colombiano usó un sombrero con una playera de la Selección mexicana.

También hubo momentos emotivos, como dedicatorias a su familia y fans, reforzando su conexión con México.

Los fans en redes sociales y reportes destacaron la energía del espectáculo, calificándolo como “inolvidable” y “una fiesta total”.