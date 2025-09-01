La famosa plataforma de streaming Netflix ya ha revelado la primera imagen de la Lady Gaga para Merlina temporada 2 .

Foto en la que podemos ver a la cantante de 39 años de edad, Lady Gaga como Rosaline Rotwood para Merlina temporada 2.

Así es como se ve Lady Gaga como Rosaline Rotwood para Merlina temporada 2 de Netflix

Merlina temporada 2 de Netflix ya ha presentado como es que se ve Lady Gaga como Rosaline Rotwood, personaje que emociona a los fans, pues se trata de una figura misteriosa con un look muy blanco para la historia gótica de la serie; aquí la imagen:

“Una visión venenosa. Aquí tienes el primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood”.

Una visión venenosa. Aquí tienes el primer vistazo a Lady Gaga como Rosaline Rotwood 🕷️



📷 Sophy Holland pic.twitter.com/qgcu1Zfisb — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) September 1, 2025

¿Quién es Rosaline Rotwood, personaje de Lady Gaga en Merlina temporada 2 de Netflix?

Ante las altas expectativas de ver a Lady Gaga como Rosaline Rotwood en Merlina temporada 2 de Netflix, tras su primera imagen revelada, la pregunta es ¿quién es?

Con ello se sabe que Lady Gaga interpretará a Rosaline Rotwood en Merlina temporada 2 de Netflix quien es una “misteriosa, enigmática y legendaria profesora” de la Academia Nevermore.

Sin embargo, se desconoce más sobre la enigmática profesora Rosaline Rotwood, personaje de Lady Gaga en Merlina temporada de Netflix, por lo que no se sabe si será aliada o enemiga.

Y será hasta el estreno de la parte 2 de Merlina temporada 3 cuando el personaje de Lady Gaga como Rosaline Rotwood se haga presente para conocer más de este en la serie de Netflix.

Por otra parte, lo que se conoce de Lady Gaga como Rosaline Rotwood para Merlina temporada 3 de Netflix es que ante el estreno de la parte 2, también se lanzará el tema de la cantante para la serie.

Por lo que Dead Dance podrá escucharse ya en plataformas; tema que Lady Gaga presentó durante el evento pasado de Netflix y Spotify.

Canción de Lady Gaga para Merlina temporada 3 de Netflix del cual habló y dijo que se trata de un sencillo que mezcla ritmos oscuros y funky.

Y según la propia Lady Gaga está inspirado en una ruptura: “Dead Dance trata sobre cómo el fin de una relación puede matar la esperanza en el amor, pero también sobre cómo renacemos bailando con nuestros amigos”.