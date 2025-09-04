Tras el estreno de The Dead Dance de Lady Gaga, cuyo video fue realizado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco, aseguran que una maldición le caería a la cantante por faltarles al respeto.

Pues en una parte del videoclip de The Dead Dance, Lady Gaga de 39 años de edad, golpea a las muñecas de la Isla, algo que se consideraría una falta de respeto.

¿Cuál es la maldición de la Isla de las Muñecas de Xochimilco que podría caer sobre Lady Gaga?

Como ya se reveló, Lady Gaga estrenó una nueva canción para la serie de Merlina y el video fue grabado en la Isla de las Muñecas de Xochimilco.

Sin embargo, en un momento se puede ver como Lady Gaga golpea y toca a las muñecas, algo que no debe hacerse debido a la supuesta maldición que existe en esa Isla de Xochimilco.

Pues se dice que tocar las muñecas puede traer mala suerte o accidentes; también burlarse de ellas puede generar consecuencias desafortunadas.

De acuerdo con la leyenda, la maldición de la Isla de las Muñecas comenzó cuando el cuidador del lugar, Don Julián Santana Barrera, encontró el cuerpo de una niña ahogada que se había enredado en los lirios acuáticos.

¿Cómo comenzó la recolección de juguetes en Xochimilco para la Isla de las Muñecas? Lady Gaga deberá abstenerse a las consecuencias

Tras el estreno del video de Lady Gaga, se dice que la maldición de la Isla de las Muñecas en Xochimilco caería en ella tras tocarlas.

La leyenda cuenta que Don Julián vivía en esa chinampa pero después del hallazgo se quedó ahí ya que no pudo salvar a la niña, algo que lo atormentó por años.

Poco después Don Julian encontró una muñeca flotando en el mismo lugar donde encontró a la niña y la colgó como ofrenda al temer que el espíritu de la niña regresara, fue ahí en donde comenzó la recolección de las muñecas.

Esto se convirtió en un ritual para proteger el lugar de actividad paranormal y una ofrenda a la niña muerta; también quienes visitaban el lugar debían dejar un pago: una muñeca.

En 2001, Don Julián murió justo en el mismo lugar en donde encontró a la niña; su sobrino Anastasio relató que él le contaba que una sirena lo había querido arrastrar al agua y, un día después falleció de un infarto.