Lady Gaga -de 39 años de edad- dio unas duras revelaciones durante su última entrevista con la revista Rolling Stone, mismas que tomaron por sorpresa a sus fans.

La cantante confesó que en 2018 canceló su gira Joanne World Tour debido a un brote psicótico.

Lady Gaga tuvo un brote psicótico por exceso de trabajo y agotamiento emocional

De acuerdo con lo que dijo Lady Gaga a Rolling Stone, en aquél entonces estaba sufriendo de un fuerte desgaste emocional.

Lo anterior debido a que estaba tratando de llevar su vida equilibrada a la par de su gira mundial y las grabaciones de A star is born.

Lady Gaga, Artista del año en MTV Video Music Awards 2025 (MANNY CARABEL / Getty Images via AFP)

Lady Gaga puntualizó, incluso, que durante las grabaciones de la película estaba siendo medicada con litio, el cual ayuda a estabilizar los estados de ánimo.

Este medicamento también se emplea para el tratamiento y prevención de episodios maniáticos en el trastorno bipolar.

Fue durante esa misma etapa que la salud física y mental de Lady Gaga estaban pasando por uno de sus peores momentos a lo largo de su carrera.

Por lo que recordó la cantante, “su cuerpo estaba pidiendo ayuda”. Lady Gaga relató haber sentido un dolor físico que estaba relacionado al colapso emocional que atravesaba.

Incluso cuando en las últimas diez fechas del tour se informó que el motivo era un “dolor severo” que afectaba la salud de la cantante.

Siendo hasta esta última entrevista con Rolling Stone que Lady Gaga dio a conocer la verdad detrás de aquél acontecimiento:

“Hubo un día en el que estaba convencida de que ya no era yo. Me sentí fuera de mi cuerpo, observando todo desde una ventana. Fue aterrador y tenía que parar”. Lady Gaga