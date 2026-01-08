Rubén Albarrán, vocalista de la banda mexicana, Café Tacuba ha pedio con carta en mano a Warner Music y Universal Music retirar su catálogo de Spotify, acción con la que se suma al boicot contra la plataforma de streaming.

“Entregue cartas a las disqueras WMM y UMM, que por contrato tienen el derecho de explotación del catálogo de Café Tacvba, pidiéndoles bajen nuestra música de la plataforma Stupidfy por contravenir nuestra visión artística y nuestra ética tanto personal, como de la banda”. Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba

A lo que también Rubén Albarrán de Café Tacvba señaló que entre otros motivos se debe al apoyo de Spotify en la plataforma al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el uso de inteligencia artificial y inversiones a empresas de armamento para la guerra de Rusia y Ucrania.

“Las razones ya las conocen: las inversiones en armamento, la publicidad de ICE, nuestras regalías de miseria y el uso de la inteligencia artificial en detrimento de los músicos y de todas las personas, porque consideramos que la música debe tener significado”. Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba

Solicitud de Café Tacuba que se da en el marco del boicot contra Spotify llamado “No music for Genocide” por su supuesto apoyó a Israel, así como a los anuncios de reclutamiento para el ICE dentro de la plataforma.

Y entre los rumores en el que el director ejecutivo de Spotify, Daniel Ek de haber invertido cientos de millones de dólares en Helsing, una empresa alemana de tecnología de inteligencia artificial militar.

Spotify responde a Café Tacvba

A través de un vocero, la plataforma de streaming Spotify ha respondido a Café Tacvba tras los señalamiento en la solicitud del retiro de su música, donde negó las acusaciones categóricamente.

“Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania. Además, actualmente no hay anuncios de ICE en Spotify; la publicidad mencionada fue parte de una campaña de reclutamiento del gobierno de los Estados Unidos que se difundió en los principales medios y plataformas. Spotify es una plataforma para la música, y nuestra política de IA se enfoca en proteger a los artistas humanos de clones y fraudes”. Spotify

Asimismo, Spotify dijo a Café Tacuba respetar su música y legado, así como aseguró que en el tema de las regalías “sigue pagando más dinero a más artistas que cualquier otro actor en la historia de la música. Constantemente pagamos el 70% de nuestros ingresos a los titulares de derechos”.