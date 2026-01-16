Este año Julieta Venegas sale de gira con Norteña Tour 2026. Hasta el momento, la cantante ha confirmado conciertos en cinco ciudades de México:

29 de mayo - Monterrey, en el Escenario GNP Seguros

4 de junio - Toluca, en el Teatro Morelos

6 de junio - Querétaro, en el Auditorio Josefa Ortiz

10 de junio - Puebla, en el Auditorio CCU

17 de junio - CDMX, en el Auditorio Nacional

Julieta Venegas en concierto: fecha de preventa para el Auditorio Nacional

La venta de boletos se realizará a través de Ticketmaster. Cabe señalar además que las fechas de preventa y venta general serán las mismas para los cinco conciertos:

Preventa Banamex: lunes 19 de enero a las 11:00 a.m.

Venta general: martes 20 de enero a las 11:00 a.m.

Julieta Venegas en el Auditorio Nacional (Instagram | @julietavenegasp)

Julieta Venegas en concierto: precio de los boletos para el Auditorio Nacional

Hasta el momento el precio de los boletos para el concierto de Julieta Venegas en el Auditorio Nacional no ha sido revelado.

Sin embargo, en la página oficial de Ticketmaster ya está disponible el mapa del Auditorio Nacional con todas las zonas disponibles:

VIP

Preferente B

Preferente C

Preferente D

Luneta A

Luneta B

Luneta C

Balcón A

Balcón B

Balcón C

Piso 1 A

Piso 1 B

Piso 1 C

Piso 1 D

Piso 2 A

Piso 2 B

Piso 2 C

Piso 2 D