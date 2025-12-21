La actriz Salma Hayek y la cantante Julieta Venegas destacaron en concierto de Bad Bunny en el GNP.

Salma Hayek y Julieta Venegas estuvieron presentes en el sexto concierto de Bad Bunny en el GNP Seguros.

La actriz Salma Hayek fue captada en La Casita de Bad Bunny disfrutando del show y bailando junto a celebridades como:

Loreto Peralta, de 21 años de edad

Danna Paola, de 30 años de edad

En videos que circulan en redes sociales se ve Salma Hayek moverse al ritmo de la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour de Bad Bunny.

Salma Hayek anoche en el concierto de Bad Bunny en Ciudad de México. 🇲🇽

pic.twitter.com/UHOxhP4fwu — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) December 20, 2025

Por su parte, la cante Julieta Venegas apareció cantando su tema Lento en una versión en piano durante el show de Bad Bunny.

En una interpretación más que emotiva, Julieta Venegas hizo vibrar el Estadio GNP Seguros el pasado 19 de diciembre.

Bad Bunny cierra su gira de conciertos en el GNP este 21 de diciembre

Después de 8 conciertos en el Estadio GNP Seguros, Bad Bunny cerrará su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Con una público que abarrotó el GNP, Bad Bunny firmó un tour exitoso en México.

Incluso La Casita se robó el show con personalidades como Salma Hayek.