La industria musical se encuentra de luto luego de que murió Totó la Momposina, ícono de la cumbia colombiana.

Totó La Momposina murió a los 85 años a causa de un infarto al miocardio en Celaya, México, donde residía con su familia durante sus últimos meses de vida.

¿Quién fue Totó la Momposina, cantante colombiana?

Sonia Bazanta Vides, mejor conocida como Totó la Momposina, nació el 15 de agosto de 1940 en Talaigua (Bolívar), en la región de la Depresión Momposina, de donde tomó su nombre artístico.

Totó la Momposina, cantante colombiana (@totolamomposinaoficial / Instagram )

Fue una cantante, bailarina y maestra colombiana, considerada la máxima embajadora del folclor del Caribe colombiano.

Provenía de una familia ligada profundamente a la música: su madre, Livia Vides, era cantora y bailarina; su padre, Daniel Bazanta, percusionista; mientras que su abuelo dirigía una banda musical.

Desde niña comenzó a cantar y poco a poco Totó la Momposina fue creando un estilo único en el que combinaba influencias africanas e indígenas.

Dedicó su vida a preservar y difundir ritmos tradicionales como la cumbia, el bullerengue, el mapalé y el porro.

Totó la Momposina enfrentó complicaciones de salud como alzhéimer y afasia que la retiraron de la música en 2022.

¿Cuántos años tenía Totó la Momposina, cantante colombiana?

Totó la Momposina murió a los 85 años de edad.

¿Quién fue el esposo de Totó la Momposina, cantante colombiana?

Totó la Momposina estuvo casada con Hernando Oyaga.

Totó la Momposina, cantante colombiana (@totolamomposinaoficial / Instagram )

¿Qué signo zodiacal fue Totó la Momposina, cantante colombiana?

Totó la Momposina fue del signo zodiacal Leo.

¿Cuántos hijos tenía Totó la Momposina, cantante colombiana?

Totó la Momposina tuvo tres hijos:

Marco Vinicio es un destacado percusionista y director musical de ‘Los Tambores de Totó’

Angélica María estudió odontología, pero no se ha alejado de su pasión: el baile y la música

Eurídice Salomé es cantadora y bailarina que sigue con el legado de su madre

¿Qué estudió Totó la Momposina, cantante colombiana?

Estudió en el conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.

Totó la Momposina estudió historia de la danza, coreografía, ritmo y organización de espectáculos en La Sorbona, Paris.

¿En qué trabajó Totó la Momposina, cantante colombiana?

Durante más de seis décadas, Totó la Momposina se convirtió en una de las principales embajadoras de la música colombiana.

Totó la Momposina recorrió pueblos del río Magdalena junto a la antropóloga Gloria Triana donde aprendió de cantadoras y tamboreros tradicionales, lo que marcó su compromiso con la preservación cultural de Colombia.

En 1982 logró reconocimiento internacional cuando acompañó a Gabriel García Márquez a la ceremonia del Premio Nobel de Literatura en Estocolmo.

Tras ganar popularidad, Totó la Momposina vivió en París lo que ayudó a consolidar su carrera.

Totó la Momposina es recordada por sus grandes éxitos:

El pescador

Yo me llamo cumbia

Aguacero de mayo

Rosa

Latinoamérica

A lo largo de su trayectoria, Totó la Momposina grabó discos como ‘La Candela Viva’, ‘Pacantó’ y ‘La Bodega’.

En 2013 recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical por su contribución a la preservación y difusión de la música folclórica.

Totó la Momposina jugó un papel fundamental como embajadora del folclor colombiano, difundiendo géneros como la cumbia y el bullerengue en los escenarios más prestigiosos del mundo.

En 2022, Totó la Momposina se despidió oficialmente de los escenarios durante el Festival Cordillera en Bogotá, donde compartió escenario con Adriana Lucía y Nidia Góngora.

Este concierto se terminó convertido en homenaje a su legado musical y cultural.

Totó la Momposina, cantante colombiana (@totolamomposinaoficial / Instagram )

Totó la Momposina, cantante colombiana, murió a los 85 años de edad en Celaya, México

Totó la Momposina, la “reina del folclor colombiano”, murió a los 85 años el domingo 17 de mayo de 2026.

Su muerte ocurrió en la ciudad de Celaya, México, donde residía con su familia desde hacía varios meses.

Totó la Momposina murió a causa de un infarto al miocardio, tras haber enfrentado complicaciones de salud como alzhéimer y afasia que la retiraron de la música en 2022.

Las autoridades culturales y su familia confirmaron un homenaje póstumo en el Capitolio Nacional de Bogotá, Colombia para el 27 de mayo.

Se le rendirá un homenaje de cuerpo presente en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional para que seguidores y amigos puedan despedirla, además se contará con la participación musical de los Tambores de Totó.

Tras su velación y cremación, sus cenizas serán llevadas a Mompox, Bolívar, lugar que inspiró su nombre artístico y gran parte de su obra.