La historia que inspiró New Rules, la canción de Dua Lipa con el video más visto en YouTube, para celebrar su cumpleaños 30

Hoy 22 de agosto es el cumpleaños de la cantante británica Dua Lipa quien llega a los 30 años de edad.

Y para celebrar los 30 años de Dua Lipa te traemos la historia que inspiró la canción New Rules con el video más visto de la cantante en YouTube.

Esta es historia que inspiró New Rules, la canción de Dua Lipa con el video más visto en YouTube, para celebrar su cumpleaños 30

New Rules es una de las canciones más icónicas de Dua Lipa que se desprendió de su álbum debut, lanzado en 2017; pero que tiene toda una historia que la inspira.

“Ya que New Rules, la canción de Dua Lipa con el video más visto en YouTube es un tema con el que se busco dar consejo a todas aquellas mujeres que sufren una ruptura.

Por lo que entre su letra hay reglas que una mujer debería seguir como no hablarle o levantarse de la cama y seguir, todo para superarlo”.

Asimismo, New Rules que tiene el video más visto en YouTube es una grabación visual con esta misma intención de su letra, pues se refleja el apoyo entre mujeres cuando pasan por la separación.

Donde a través de la coreografía del video más visto en YouTube de Dua Lipa con New Rules se planea el empoderamiento femenino y la unión.

New Rules es la canción de Dua Lipa con el video más visto en YouTube pues este cuenta con más de 300 mil millones de vistas en la plataforma.

Letra en español de New Rules, canción de Dua Lipa con el video más visto en YouTube

A continuación te dejamos la letra en español de New Rules, canción de Dua Lipa con el video más visto en YouTube:

Uno, uno, uno, uno, uno

Hablando en sueños por la noche, volviéndome loca

(Perdiendo la cabeza, perdiendo la cabeza)

Lo escribí y lo leí en alto, esperando que me salvara

(Demasiadas veces, demasiadas veces)

Mi amor, él me hace sentir como nadie más, nadie más

Pero mi amor, él no me ama, así que me digo a mí misma, me digo a mí misma

Uno: no levantes el teléfono

Sabes que solo llama porque está borracho y solo

Dos: no lo dejes entrar

Tendrás que echarlo de nuevo

Tres: no seas su amigo

Sabes que vas a despertar en su cama por la mañana

Y si estás bajo su control, nunca vas a superarlo

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo que decírmelas a mí misma

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo que decírmelas a mí misma

Sigo intentando avanzar, pero él sigue haciéndome retroceder

(No hay a dónde ir, de ninguna manera)

(No hay a dónde ir, no)

Ahora me estoy alejando, finalmente veo el patrón

(Nunca aprendo, nunca aprendo)

Pero mi amor, él no me ama, así que me digo a mí misma, me digo a mí misma

Lo hago, lo hago, lo hago

Uno: no levantes el teléfono

Sabes que solo llama porque está borracho y solo

Dos: no lo dejes entrar

Tendrás que echarlo de nuevo

Tres: no seas su amigo

Sabes que vas a despertar en su cama por la mañana

Y si estás bajo su control, nunca vas a superarlo

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo que decírmelas a mí misma

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo que decírmelas a mí misma

La práctica hace la perfección

Aún estoy intentando aprenderlas de memoria (Tengo nuevas reglas, las enumero)

Come, duerme y respiralo

Ensaya y repite, porque yo (Tengo nuevas)

Uno: no levantes el teléfono (Sí)

Sabes que solo llama porque está borracho y solo (Solo)

Dos: no lo dejes entrar

Tendrás que echarlo de nuevo (De nuevo)

Tres: no seas su amigo

Sabes que vas a despertar en su cama por la mañana

Y si estás bajo su control, nunca vas a superarlo

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo nuevas reglas, las enumero

Tengo que decírmelas a mí misma

Tengo nuevas reglas, las enumero

(Cariño, sabes que las enumero)

Tengo que decírmelas a mí misma

No lo dejes entrar, no lo dejes entrar

No, no, no, no

No seas su amigo, no seas su amigo

No, no, no, no

No lo dejes entrar, no lo dejes entrar

No, no, no, no

No seas su amigo, no seas su amigo

No, no, no, no

Estás superándolo