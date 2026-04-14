Luiza Rozova es una DJ conocida en París, Francia. Recientemente causó polémica al ser señalada como la presunta hija ilegítima del presidente de Rusia, Vladímir Putin.

Pero, ¿quién es Luiza Rozova? Te contamos lo que sabemos de la joven rusa.

¿Quién es Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin?

Luiza Rozova o Elizaveta Olegovna Rudnova es una joven rusa que nació el 3 de marzo de 2003 en San Petersburgo, Rusia.

Se le conoce en el mundo nocturno de París como DJ, pero su nombre toma revuelo porque sería presunta hija ilegítima de Vladímir Putin.

Luiza Rozova, supuesta hija de Vladimir Putin (Especial )

¿Qué edad tiene Luiza Rozova?

Luiza Rozova tiene 23 años de edad.

¿Quién es la pareja de Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin?

No se sabe si Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin, tiene pareja sentimental o está casada.

¿De qué signo zodiacal es Luiza Rozova?

Luiza Rozova pertenece al signo zodiacal de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Luiza Rozova?

No se tienen datos sobre hijos de Luiza Rozova, DJ y presunta hija ilegítima de Vladímir Putin.

¿Qué estudió Luiza Rozova?

Se dice que Luiza Rozova se graduó en junio de 2024 de la Escuela de Gestión Cultural y Artística (ICART) de París, Francia.

¿En qué ha trabajado Louisa Rozova?

Louisa Rozova, presunta hija ilegítima de Vladímir Putin, es DJ en el mundo nocturno de París.

También se dedicaría al mundo de la moda y las redes sociales como influencer.

Louisa Rozova, la presunta hija ilegítima de Vladímir Putin que es DJ

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, tendría una hija que es DJ y vive en París, según una investigación de la cadena de televisión ucraniana TSN.

Se trata de Luiza Rozova, una joven que también se hace llamar Elizaveta Olegovna Rudnova, que sería fruto del romance de Vladimir Putin con una mujer de la élite económica rusa, Svetlana Krivonogikh.

Se sabe que Luiza Rozova actualmente vive en París mientras se dedica al mundo nocturno como DJ.

Por ahora, ni Vladímir Putin o Luiza Rozova han salido a negar o confirmar los rumores que los vinculan como padre e hija.