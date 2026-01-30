Te contamos quién es Black Coffee, DJ sudafricano que dará concierto en Teotihuacán en 2026.

Uno de los DJ más importantes que hay en la actualidad es Black Coffee, por mezclar en un solo sonido ritmos africanos, soul y electrónica.

¿Quién es Black Coffee?

Nkosinathi Innocent Maphumulo, mejor conocido como Black Coffee, es un productor, cantante y DJ sudafricano.

Black Coffee, DJ sudafricano (@realblackcoffee / Instagram)

A lo largo de su carrera, Black Coffe ha sido premiado en los DJ Awards como mejor Best Deep House DJ.

También, Black Coffee ha colaborado con diversos artistas internacionales como Drake, de 39 años de edad.

¿Cuántos años tiene Black Coffee?

En la actualidad, Black Coffee tiene 49 años de edad. Nació el 11 de marzo de 1976 en Umlazi, Sudáfrica.

¿Quién es la esposa de Black Coffee?

Black Coffee tiene una relación sentimental con Victoria González.

Anteriormente, el DJ sudafricano estuvo casado con Enhle Mbali Mlotshwa, de 37 años de edad, de 2011 a 2019.

Black Coffee, DJ sudafricano (@realblackcoffee / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Black Coffee?

Por su fecha de nacimiento, Black Coffee es del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Black Coffee?

Black Coffee es padre de cuatro hijos:

Esona Maphumulo

Asante Maphumulo

Lilitha Maphumulo

Anesu Maphumulo

¿Qué estudió Black Coffee?

Se sabe que Black Coffee cursó estudios de jazz en la Universidad Tecnológica de Durban, en Sudáfrica.

Asimismo, Black Coffee participó en la Academia de Música de Red Bull en 2004.

Black Coffee, DJ sudafricano (@realblackcoffee / Instagram)

¿En qué ha trabajado Black Coffee?

Black Coffee comenzó a trabajar como cantante de coro en la escuela y hasta formó un trío de Afropop llamado SHANA.

No obstante, su carrera despegó tras ser aceptado en la Academia de Música de Red Bull.

Los discos que ha lanzado Black Coffee son:

Black Coffee (2005)

Have Another One (2007)

Home Brewed (2009)

Africa Rising CD (2012)

Pieces of Me (2015)

The Journey Continues EP (2016)

Music is King EP (2018)

En 2010, Black Coffee ingresó al libro de los Records Guinness al tocar 60 horas sin parar en el centro comercial Maponya, de Sudáfrica.

Black Coffee, DJ sudafricano (@realblackcoffee / Instagram)

Black Coffee dará concierto en Teotihuacán

Se dio a conocer que Black Coffee dará un concierto en las pirámides de Teotihuacán.

El evento es el sábado 18 de abril 2026 a partir de las 4:00 de la tarde.

Será un show que irá del atardecer hasta el amanecer del 19 de abril con diversos artistas invitados, además de Black Coffee.

Las entradas se pueden comprar en el sitio: https://get-in.com/en/blackcoffeecdmx

El costo de los boletos es el siguiente para las fases que aún quedan disponibles:

Fase 3 - Admisión general: 2 mil 999 pesos

Last Call - Admisión genera: 3 mil 499 pesos

Fase 3 VIP: 4 mil 999 pesos

Last Call VIP: 5 mil 999 pesos