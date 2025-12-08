Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón, fue la encargada de abrir el concierto de Dua Lipa en el Estadio GNP Seguros en la CDMX.

Tras la participación de Bu Cuarón en el concierto de Dua Lipa, su nombre se ha viralizado en redes sociales, por lo que a continuación te contamos todos los detalles sobre la hija de Alfonso Cuarón.

¿Quién es Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Tess Bu Cuarón es una joven artista que nació el 24 de diciembre de 2003 en Reino Unido, hija de Alfonso Cuarón y de la italiana Annalisa Bugliani.

Bu Cuarón no solo tiene raíces mexicanas, sino que también conoce la cultura italiana y británica.

Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón (@bucuaron / Instagram )

Desde pequeña, Bu Cuarón mostró interés por la música y comenzó a tocar piano a los 4 años.

Posteriormente, aprendió a tocar otros instrumentos como el violín y la guitarra.

Bu Cuarón no solo ha mostrado interés en tocar instrumentos y es que también se ha involucrado en la producción musical.

¿Cuántos años tiene Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Bu Cuarón tiene actualmente 21 años de edad.

¿Quién es el esposo de Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Bu Cuarón se ha enfocado en su carrera musical, por lo que ha mantenido su vida privada de manera discreta y poco se ha dado a conocer en las redes sociales.

En 2024 se vinculó sentimentalmente a Bu Cuarón con Sebastián Yatra, esto luego de que fueron captados disfrutando del concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu.

¿Qué signo zodiacal es Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Bu Cuarón es del signo zodiacal Capricornio.

Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón (@bucuaron / Instagram )

¿Cuántos hijos tiene Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Bu Cuarón no tiene hijos.

¿Qué estudió Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Se dio a conocer que Bu Cuarón aprendió a tocar música desde muy joven e incluso estudió teoría musical.

Durante varios años recibió formación clásica y, ce acuerdo con Vogue, Bu Cuarón ha realizado estudios en Filosofía, Sociología y Psicología.

¿En qué ha trabajado Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón?

Usando una app del móvil compuso su primera canción a los cinco años, que tituló ‘Me gustan las fresas’, uno de sus primeros singles fue “Psycho”.

La carrera de Bu Cuarón empezó formalmente con el lanzamiento de su primer sencillo, “Viceversa”, en el que Emmanuel “El Chivo” Lubezki fue el director de fotografía.

Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón (@bucuaron / Instagram )

Bu Cuarón debutó como cantante en 2024 con su EP “Drop By When You Drop Dead”, donde mezcló los estilos indie pop, electrónica y en algunas canciones mostró influencias de géneros como el hip-hop.

Suele cantar en inglés, español e incluso italiano, confesó que su propuesta busca romper con un solo estilo, combinando sensaciones, identidades y géneros.

En mayo de 2024 participó en el primer día del festival Tecate Emblema, celebrado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México.

Con una corta trayectoria, Bu Cuarón ha pisado grandes escenarios marcando así de manera importante el inicio de su carrera musical.

Bu Cuarón también colabora con su hermano Olmo Cuarón, quien produce y toca instrumentos en sus canciones.

Juntos han trabajado en la composición, producción e interpretación de su música.

Olmo acompaña a Bu en piano y en la producción de sus temas.

Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón (@bucuaron / Instagram )

Bu Cuarón, artista e hija de Alfonso Cuarón, abrió el concierto de Dua Lipa en la CDMX

Dua Lipa se presentó en el Estadio GNP Seguros de la CDMX como parte de su ‘Radical Optimism Tour’.

Bu Cuarón y su hermano Olmo, hijos del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fueron los encargados de abrir el concierto de Dua Lipa el 5 de diciembre.

Sin embargo, la presencia de Bu Cuarón generó gran controversia y es que usuarios creen que tuvo la oportunidad de subirse al escenario por su apellido y no por su trayectoria artística.

Incluso algunos asistentes señalaron que la actuación de Bu Cuarón fue deficiente y poco profesional, en gran medida porque se hizo evidente su falta de experiencia.

Bu Cuarón no se ha manifestado públicamente ante las observaciones sobre su participación como telonera de Dua Lipa y solo le agradeció por la oportunidad que le dio.

Por su parte Alfonso Cuarón le mostró su apoyo a su hija en medio de acusaciones de “nepotismo”.