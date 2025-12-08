Alfonso Cuarón rompió el silencio luego de los ataques que ha recibido su hija Bu Cuarón tras ser la telonera en el concierto de Dua Lipa en la CDMX.

Luego de que el nombre de su hija se viralizó en las redes sociales, Alfonso Cuarón no fue indiferente y esto fue lo que dijo sobre la presentación de Bu Cuarón.

Este fue el mensaje de Alfonso Cuarón tras los ataques contra su hija Bu Cuarón

Bu Cuarón y su hermano Olmo, hijos del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fueron los encargados de abrir el concierto de Dua Lipa el 5 de diciembre.

Alfonso Cuarón rompe el silencio tras los ataques contra su hija Bu Cuarón (@bucuaron / Instagram )

La presencia de Bu Cuarón generó gran controversia y es que usuarios su aparición fue por su apellido y no por su trayectoria artística , lo que provocó una ola de ataques en su contra.

En medio de acusaciones de “nepotismo”, Alfonso Cuarón reaccionó y a través de un mensaje mostró su apoyo a sus hijos.

Alfonso Cuarón escribió: “Felicidades Bu y Olmo”, en la publicación de Bu Cuarón donde le agradecía a Dua Lipa por haberla invitado a abrir su último concierto de su gira.

Aunque no mencionó las críticas en contra de sus hijos, Alfonso Cuarón mostró que se mantiene al tanto de cada paso de ellos y los apoya en cada momento.

¿Por qué Bu Cuarón fue criticada por abrir el último concierto de Dua Lipa en la CDMX?

Tras la participación de Bu Cuarón en el concierto de Dua Lipa su nombre se ha viralizado en las redes sociales.

Y es que a través de las redes sociales usuarios han cuestionado su presencia en un escenario tan importante como el Estadio GNP Seguros y con una estrella internacional como Dua Lipa.

Algunos asistentes señalaron que la actuación de Bu Cuarón fue deficiente y poco profesional , además de que su estilo no es el mismo que los de los seguidores de Dua Lipa, por lo que su participación no fue del agrado de todos.

En su corta trayectoria, Bu Cuarón ha lanzado un par de sencillos, sin embargo sus canciones resultaron inéditas para la audiencia de Dua Lipa.

Usuarios destacaron que se hizo evidente su falta de experiencia para ganarse a un público que no la conocía.

Algunos creen que otro artista con una mayor trayectoria y sin un apellido tan importante se merecía estar en ese escenario.