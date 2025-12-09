¿Bu Cuarón muestra su voz en vivo para callar a haters? Así respondió luego de las críticas que recibió por abrir el último concierto de Dua Lipa en la CDMX.

Luego de que su nombre se viralizó en las redes sociales, Bu Cuarón -hija de Alfonso Cuarón- enfrenta las críticas que ha recibido y con un par de videos reafirma su compromiso con la música.

Bu Cuarón responde a las críticas que ha recibido por el concierto de Dua Lipa

En las últimas horas el nombre de Bu Cuarón se viralizó en las redes sociales luego de que usuarios señalaron que solo abrió el concierto de Dua Lipa por su apellido y no por su talento.

En medio de las críticas que ha recibido por su actuación en el “Radical Optimism Tour”, Bu Cuarón recurrió a su cuenta de TikTok para defender su talento y responder a los haters.

En un primer momento, Bu Cuarón compartió un video donde interpreta a piano la canción “Porque te vas”, mostrando su voz en vivo.

De manera contundente Bu Cuarón señaló: “Escuché que les interesaba cómo canto”.

Pese a las críticas, Bu Cuarón mostró que no tiene la intención de abandonar sus sueños artísticos y se encuentra decidida en seguir su camino en la música.

La respuesta de Bu Cuarón encendió el debate, entre los que le aplaudieron su valentía para responder las críticas y otros que siguieron cuestionando su desempeño en el escenario.

Bu Cuarón demuestra que no se rendirá en su carrera musical, pese a críticas

Pero la respuesta de Bu Cuarón ante las críticas no se quedó ahí y es que también hizo frente a un usuario quién le cuestionó si no le gustaba dibujar.

El comentario que iba dirigido a que dejará la música, Bu Cuarón lo tomó con humor y le respondió con una frase de la canción “Stop Don’t Talk To Me” de Tre Coast .

En el video aparece Bu Cuarón haciendo lip sync mientras se escucha la frase: “Stop. Don’t talk to me. Loser, lame-o, wanna be. Like, oh, totally (t-totally)”.

En medio del debate por su participación en el último concierto de Dua Lipa, Bu Cuarón reconoció que la llamaron de último momento por lo que su presentación no fue la ideal.

Bu Cuarón invitó a las personas a ver sus últimas presentaciones, además reconoció que fue su primer estadio por lo que sabe que le hace falta mucho para mejorar.