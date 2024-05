Bu Cuarón, la hija de Alfonso Cuarón, tuvo su debut como cantante en México, en el Tecate Emblema con un show lleno de concepto.

Dos días de Tecate Emblema en la CDMX inundaron las calles de los distintos géneros musicales protagonistas del festival.

Sin embargo, solo algunos se percataron de que Bu Cuarón aparecía en el cartel de Tecate Emblema y que su papá estuvo en primera fila en apoyo de su hija.

Bu Cuarón hace suyo el Tecate Emblema con el primer show en México frente a Alfonso Cuarón

Para algunos la vida personal de Alfonso Cuarón -de 62 años de edad- es poco conocida, sobre todo ahora que se sabe que su hija Bu es cantante.

Las redes sociales se mostraron impactadas por saber que Alfonso Cuarón tiene una hija que decidió irse por el camino de la música y tuvo su debut en el Tecate Emblema.

Fue el 17 de mayo que Bu Cuarón -de 20 años de edad- tomó protagonismo en el Tecate Emblema, siendo la CDMX la primera sede en México donde muestra su talento.

Según un post de Bu Cuarón aún no cree que haya tenido su primer show en México, “gracias por el amor y por acompañarme”.

Asimismo, mostró que entre los fans que fueron al escenario a verla debutar en México, se encontraba Alfonso Cuarón en primera fila.

Bu Cuarón logró hipnotizar a aquellos que aún no sabían de su música, por llevar un show lleno de conceptos y un estilo muy personal.

Bu Cuarón no es la única hija de Alfonso Cuarón que canta, también lo hace su hijo Olmo Cuarón

Bu Cuarón tuvo su debut en el Tecate Emblema, pero no es la única hija de Alfonso Cuarón que se dedica a la música, su hermano Olmo Teodoro Cuarón también estuvo en el escenario.

Más allá de que Olmo sea solista, este es el guitarrista de Bu Cuarón, aunque en momentos su hermana le dio el micrófono para cantar un poco.

Y es que si algo quedó claro en el concierto de Bu Cuarón, es que su hermano se robó las miradas, pues usuarios comentaban “que guapetón está Olmo”, al ver los videos de sus show en redes sociales.

Bu Cuarón, la hija de Alfonso Cuarón, apenas tiene dos EP en su repertorio musical, siendo Drop By When You Drop Dead y Come For Me, sus lanzamiento.