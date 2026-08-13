Kim Tae-hyung, mundialmente conocido como V de BTS, ha construido una carrera multifacética en la música, la actuación y el modelaje durante más de 13 años.
Además de ser integrante del grupo de K-pop más influyente de Corea del Sur, V ha desarrollado proyectos en solitario como su álbum Layover y participaciones en bandas sonoras de dramas coreanos.
Graduado de la Global Cyber University y estudiante de una maestría en Administración de Empresas, Kim Tae-hyung combina su formación académica con una trayectoria artística internacional.
¿Quién es Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung es conocido mundialmente como V, miembro de BTS. Con 13 años de carrera, V canta, compone, baila, actúa y modela a nivel profesional.
Además de ser parte del grupo de K-pop más importante de surcorea, sostiene una carrera en solitario.
¿Qué edad tiene Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung, de BTS, nació en Daegu, Corea del Sur, el 30 de diciembre de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.
¿Quién es la esposa de Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung, de BTS, no está casado. V mantiene su vida privada en bajo perfil por lo que se desconoce si actualmente tiene un romance.
¿Qué signo zodiacal es Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung, de BTS, nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.
¿Cuántos hijos tiene Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung, de BTS, no tiene hijos.
¿Qué estudió Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung, de BTS, asistió a la Global Cyber University, de donde se graduó con una especialidad en Entretenimiento y Telecomunicación.
En 2021 ingresó a la Hanyang Cyber University donde, a la fecha, estudia una Maestría en Administración de Empresas.
¿En qué ha trabajado Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS
Kim Tae-hyung, de BTS, se ha desempañado como cantante, compositor, modelo y actor.
Como cantante:
- El 13 de junio de 2013 debutó como integrante de BTS, donde se presentó como V.
- En enero de 2019 lanzó su primera canción como solista, Scenery.
- En 2020 formó parte de la banda sonora del drama Itaewon Class de JTBC.
- En 2021 participó en la banda sonora de Our Beloved Summer de Studio N con la canción Christmas Tree.
- En agosto de 2023 lanzó su primer álbum en solitario titulado Layover.
- Actualmente participa en la gira Arirang World Tour de BTS.
Como actor:
- En febrero de 2016 debutó como actor en el drama Hwarang: The Poet Warrior Youth de KBS 2TV.
- En 2022 participó en el reality show de Disney, In the Soop: Friendcation.
- En 2023 participó en el reality show de viajes y cocina, Jinny’s Kitchen
Como modelo:
- En marzo de 2023 fue embajador de las marcas SimInvest y Celine
- En julio de 2023 fue imagen de Cartier, para la campaña Panthère