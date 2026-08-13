Kim Tae-hyung, mundialmente conocido como V de BTS, ha construido una carrera multifacética en la música, la actuación y el modelaje durante más de 13 años.

Además de ser integrante del grupo de K-pop más influyente de Corea del Sur, V ha desarrollado proyectos en solitario como su álbum Layover y participaciones en bandas sonoras de dramas coreanos.

Graduado de la Global Cyber University y estudiante de una maestría en Administración de Empresas, Kim Tae-hyung combina su formación académica con una trayectoria artística internacional.

Kim Tae-hyung, V, de BTS (@thv / Instagram)

¿Quién es Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung es conocido mundialmente como V, miembro de BTS. Con 13 años de carrera, V canta, compone, baila, actúa y modela a nivel profesional.

Además de ser parte del grupo de K-pop más importante de surcorea, sostiene una carrera en solitario.

¿Qué edad tiene Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung, de BTS, nació en Daegu, Corea del Sur, el 30 de diciembre de 1995, por lo que actualmente tiene 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung, de BTS, no está casado. V mantiene su vida privada en bajo perfil por lo que se desconoce si actualmente tiene un romance.

¿Qué signo zodiacal es Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung, de BTS, nació bajo el signo zodiacal de Capricornio.

Kim Tae-hyung, V, de BTS (@thv / Instagram)

¿Cuántos hijos tiene Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung, de BTS, no tiene hijos.

¿Qué estudió Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung, de BTS, asistió a la Global Cyber University, de donde se graduó con una especialidad en Entretenimiento y Telecomunicación.

En 2021 ingresó a la Hanyang Cyber University donde, a la fecha, estudia una Maestría en Administración de Empresas.

Kim Tae-hyung, V, de BTS (@thv / Instagram)

¿En qué ha trabajado Kim Tae-hyung? El cantante “V” y miembro de BTS

Kim Tae-hyung, de BTS, se ha desempañado como cantante, compositor, modelo y actor.

Como cantante:

El 13 de junio de 2013 debutó como integrante de BTS, donde se presentó como V.

En enero de 2019 lanzó su primera canción como solista, Scenery.

En 2020 formó parte de la banda sonora del drama Itaewon Class de JTBC.

En 2021 participó en la banda sonora de Our Beloved Summer de Studio N con la canción Christmas Tree.

En agosto de 2023 lanzó su primer álbum en solitario titulado Layover.

Actualmente participa en la gira Arirang World Tour de BTS.

Como actor:

En febrero de 2016 debutó como actor en el drama Hwarang: The Poet Warrior Youth de KBS 2TV.

En 2022 participó en el reality show de Disney, In the Soop: Friendcation.

En 2023 participó en el reality show de viajes y cocina, Jinny’s Kitchen

Como modelo:

En marzo de 2023 fue embajador de las marcas SimInvest y Celine

En julio de 2023 fue imagen de Cartier, para la campaña Panthère