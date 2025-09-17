Billie Eilish -de 23 años de edad- rompe récords de Harry Styles en Spotify con Birds of a Father.

A un año de su lanzamiento, Birds of a Father de Billie Eilish alcanzó los 3 mil millones de reproducciones en Spotify.

“As it was” de Harry Styles se había mantenido como la canción más rápida en obtener 3 mil millones de reproducciones en Spotify, pero el título ya se lo quitó Billie Eilish.

Birds of a Father forma parte del álbum Hit Me Hard and Soft, lanzado en 2024 por Billie Eilish.

Billie Eilish (Instagram/@billieeilish)

Esta canción ya superó las 3 mil millones de reproducciones en Spotify y es considera la melodía más rápida en obtener estos números.

Pues obtuvo este récord en tan solo 481 días, es decir, en un año y tres meses, superando a “As it las” de Harry Styles, de 31 años de edad.

Además, Billie Eilish se convierte en la única cantante femenina en tener múltiples canciones que superan las 3 mil millones de reproducciones.

Las canciones con más reducciones en Spotify son:

Bliding Lights: The Weeknd, de 35 años de edad

Shape of you: Ed Sheeran, de 34 años de edad

Starboy: The Weeknd

Someone You Loved: Lewis Capaldi, de 28 años de edad

As it Was: Harry Styles

Sweater Weather: The Neighborhood

Billie Eilish llegó a los Critics Choice Awards 2024. (Jordan Strauss / Invision/AP)

Estas son las canciones más escuchas de Billie Eilish en Spotify

Billie Eilish se ha destacado por su talento y por se una de las cantantes más jóvenes en ganar dos premios Oscar en la categoría Mejor Canción.

Birds of a Father solo es una de las muchas canción que tiene Billie Elish convarios miles de millones de reproducciones en Spotify.

Canciones más reproducidas de Billie Eilish en Spotify:

Lovely Birds of a Father Bad Guy When the party’s over Everything I Wanted Ocean Eyes Happier Than Ever Bury a Friend

Billie Eilish rebasa los 87 millones de oyentes mensuales en Spotify y su gira “Hit Me Heardand Soft” fue reconocido con el premio “Tour pop del año” en los premios Pollstar 2025.