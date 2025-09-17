Billie Eilish -de 23 años de edad- rompe récords de Harry Styles en Spotify con Birds of a Father.
A un año de su lanzamiento, Birds of a Father de Billie Eilish alcanzó los 3 mil millones de reproducciones en Spotify.
Birds of a Father de Billie Eilish le quita dos records a Harry Styles en Spotify
“As it was” de Harry Styles se había mantenido como la canción más rápida en obtener 3 mil millones de reproducciones en Spotify, pero el título ya se lo quitó Billie Eilish.
Birds of a Father forma parte del álbum Hit Me Hard and Soft, lanzado en 2024 por Billie Eilish.
Esta canción ya superó las 3 mil millones de reproducciones en Spotify y es considera la melodía más rápida en obtener estos números.
Pues obtuvo este récord en tan solo 481 días, es decir, en un año y tres meses, superando a “As it las” de Harry Styles, de 31 años de edad.
Además, Billie Eilish se convierte en la única cantante femenina en tener múltiples canciones que superan las 3 mil millones de reproducciones.
Las canciones con más reducciones en Spotify son:
- Bliding Lights: The Weeknd, de 35 años de edad
- Shape of you: Ed Sheeran, de 34 años de edad
- Starboy: The Weeknd
- Someone You Loved: Lewis Capaldi, de 28 años de edad
- As it Was: Harry Styles
- Sweater Weather: The Neighborhood
Estas son las canciones más escuchas de Billie Eilish en Spotify
Billie Eilish se ha destacado por su talento y por se una de las cantantes más jóvenes en ganar dos premios Oscar en la categoría Mejor Canción.
Birds of a Father solo es una de las muchas canción que tiene Billie Elish convarios miles de millones de reproducciones en Spotify.
Canciones más reproducidas de Billie Eilish en Spotify:
- Lovely
- Birds of a Father
- Bad Guy
- When the party’s over
- Everything I Wanted
- Ocean Eyes
- Happier Than Ever
- Bury a Friend
Billie Eilish rebasa los 87 millones de oyentes mensuales en Spotify y su gira “Hit Me Heardand Soft” fue reconocido con el premio “Tour pop del año” en los premios Pollstar 2025.