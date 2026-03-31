Prenell Rousseau, acosador de Billie Eilish, murió a los 30 años tras ser arrollado por un tren en Westbury, Nueva York.

El hombre contaba con un orden de restricción tras acechar a Billie Elish en 2020 en su casa de Los Ángeles.

Muere acosado de Billie Eillish tras ser arrollado por un tren

El incidente se registró a finales de marzo mientras Prenell Rousseau se encontraba trotando sobre las vías o cerca de estas.

El tren de Long Island Rail Road arrollo a Prenell Rousseau, quien murió al instante.

La muerte de Prenell Rousseau fue catalogada como accidental y por el momento no se ha compartido otra teoría sobre su deceso.

Irina Minkina, influencer idéntica a Billie Eilish (@howeversnowy / Instagram)

Prenell Rousseau fue señalado en 2020 de acosar a Billie Eilish en su casa, por lo que se giró una orden de alejamiento.

En ese entonces, Prenell Rousseau tenía 24 años y vivía en Long Island, lo cual no impidió que se presentara al menos 7 veces en la casa de Billie Eilish.

El acosos de Prenell Rousseau lo llevó a tocar en la casa de la cantante y le comenzó hacer preguntas al padre de Billie Elish a través de una cámara de vigilancia.

Aunque el padre de Billie Eilish le indicó que se había equivocado de casa, este regresó más tarde causando pánico en la familia de la cantante, quienes llamaron a seguridad.

Prenell Rousseau molestó varias veces a Billie Elish en su casa

En los documentos presentados en el tribunal, Billie Eilish indicó que Prenell Rousseau se sentó en su porche y comenzó a leer un libro mientras llegaba la seguridad.

Prenell Rousseau pronunciaba algunas palabras durante ese momento y no hizo caso a la petición del padre de Billie Elish, quien le solicitó que se retirara.

La orden de alejamiento contra Prenell Rousseau fue extendida a tres años y seguía vigente hasta el día de su muerte.