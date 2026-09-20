Resident Evil: Noche Cero ha logrado lo que nadie esperaba, y es revivir a la franquicia en taquilla siendo la película número 1 en todo el mundo en su fin de semana de estreno.

Por su parte Hechizo de Amor 2 perdió mucho de su impulso en taquilla inicial, mientras que Paw Patrol: La Dino Película ahora no pudo contra los estrenos del año.

Resident Evil: Noche Cero rompe récord de la franquicia en taquilla

En su fin de semana de estreno, Resident Evil: Noche Cero se ha convertido en la que tiene el mejor inicio en taquilla con 108 mdd (1.8 mil mdp) en todo el mundo, superando a Resident Evil: Afterlife.

Aún es temprano para festejar con Resident Evil: Noche Cero en la taquilla, pues su presupuesto fue de 75 mdd (1.2 mil mdp) y necesita alrededor de 230 mdd (3.9 mil mdp) para ser un éxito para Sony.

Aún así parece que tiene una buena oportunidad de hacer un recorrido decente en la cartelera mundial, pues no tienen competencia real hasta la llegada de Street Fighter a mediados de octubre.

Lo curioso del caso es que se trata de otra película de una franquicia de Capcom, aunque esta es producida por Paramount y no por Sony.

Resident Evil: Noche Cero (Sony)

Resident Evil: Noche Cero hace que Hechizo de Amor 2 pierda algo de magia en taquilla

El impulso de Hechizo de Amor 2 en taquilla le duró solo unos días, pues el estreno de Resident Evil: Noche Cero la dejó con 76 mdd (1.3 mil mdp) , lo cual no es muy bueno para Warner Bros.

Pues Hechizo de Amor 2 tuvo un presupuesto también de 75 mdd (1.2 mil mdp) , por lo que en este momento luce difícil que llegue a los 230 mdd (3.9 mil mdp) para asegurar su éxito.

Aunque tuvo un inicio fuerte, incluso derrotando a Spider-Man: Un Nuevo Día en la taquilla mundial, la secuela de la película de Warner Bros. no logró capturar la atención de más público.

Lo cual se pudo deber a las malas críticas que está recibiendo en general, la cual catalogan a la película como “innecesaria”.

Hechizo de Amor 2 (Warner Bros. Pictures )

Resident Evil: Noche Cero le dice adiós a Paw Patrol: La Dino Película

Otra víctima del virus de Resident Evil: Noche Cero fue Paw Patrol: La Dino Película, que se despide de la cartelera con 147 mdd (2.5 mil mdp) en todo el mundo, algo lejos de La Súper Película.

Aunque a diferencia de otros filmes con baja recaudación, Paw Patrol: La Dino Película solo costó 40 mdd (688 mdp) ; aunque no superó a su anterior entrega, es sin duda un éxito para Paramount.

Sobre todo si se toma en cuenta que logró estos números a pesar de enfrentar directamente a Spider-Man: Un Nuevo Día, la película más taquillera de este 2026 al momento.

Ahora habrá que ver si Paramount decide seguir con la franquicia en cines, o la mantiene en streaming y canales de televisión, donde siempre ha funcionado.