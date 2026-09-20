Aleks Syntek, de 56 años, no deja de volverse tendencia. Ahora, en una transmisión en vivo, el cantante aceptó su locura y se comparó con personajes de la historia, religión y cultura popular mexicana.

Con los clásicos lentes de pasta que lo caracterizan, esta vez de color naranja, Aleks Syntek dijo que su situación era similar a Copérnico, Salvador Dalí, Frida Kahlo y hasta Jesucristo y la Virgen de Guadalupe.

Aleks Syntek se compara con Benito Juárez y la Virgen de Guadalupe

Aleks Syntek vuelve a la polémica por su comparación con la Virgen de Guadalupe, Benito Juárez y hasta Jesucristo.

Al término de una transmisión en vivo y mientras se despedía de sus fans, Syntek declaró: “Sí, soy un desequilibrado mental, estoy loco”. Y soltó:

“Igual que Dalí estaba loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Copérnico estaba loco, Arquímedes estaba loco, Jesucristo estaba loco, la Virgen de Guadalupe estaba loca, Benito Juárez estaba loco. El Chicharito estaba loco, el Chavo del 8 estaba loco”. Aleks Syntek

Sin miedo a la funa —como ya quedó claro en los últimos días— Aleks Syntek remató declarando que la Gesta Heroica de los Niños Héroes es una mentira y que “Hugo Sánchez es español” .

Aleks Syntek declaró que pronto se alejará de México tras polémico concierto

Aleks Syntek ha sido blanco de memes y críticas tras su último concierto en CDMX con motivo del Grito de Independencia.

Ante la cancelación de redes, Aleks Syntek declaró en Instagram que pronto se alejaría de México por salud mental.

“México, pronto te dejaré en paz. Te amo, te prometo volver con excelentes noticias, porque alejarme significa salvación mental y espiritual”. Aleks Syntek

Aleks Syntek publica mensaje en Instagram sugiriendo que se va de México tras polémica del 15 de septiembre (@syntekoficial / instagram )

El mensaje de Aleks Syntek llega después de su extraño su comportamiento durante el concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez.

Durante aquella presentación, el cantante interrumpió su repertorio para hablar con el público y cuestionar algunas de las preferencias musicales actuales.