Billie Eilish arrasó en los American Music Awards 2025, convirtiéndose en la cantante más premiada, gracias a su álbum Hit Me Hard and Soft y su éxito Birds of a Feather.

Aunque no pudo asistir a la gala de los American Music Awards 2025, Billie Eilish envió un emotivo mensaje desde Europa, donde se está de gira.

En su discurso, Billie Eilish -de 23 años de edad -agradeció a sus fans por su apoyo incondicional.

Las categorías que ganó Billie Eilish en los American Music Awards 2025

Billie Eilish dominó la ceremonia de los los American Music Awards 2025, al llevarse siete premios, incluyendo los más importantes:

Artista del Año

Álbum del Año ( Hit Me Hard and Soft )

) Canción del Año ( Birds of a Feather )

) Artista Pop Femenina Favorita

Artista de Gira Favorita

Álbum Pop Favorito

Canción Pop Favorita

Con los tres primeros premios, Billie Eilish se consolidó como la artista más premiada de los American Music Awards 2025, según Billboard y Rolling Stone.

¿Por qué Billie Eilish no acudió a la ceremonia de los American Music Awards 2025?

Tras ser anunciada como ganadora del premio Artista del Año en los American Music Awards 2025, se presentó un emotivo mensaje de video enviado por la absoluta ganadora de la noche.

Billie Eilish tuvo que aceptar el premio virtualmente debido a su gira por Europa.

Recientemente, la cantautora causó sensación en Ámsterdam con una impresionante interpretación de “Creep” de Radiohead.

En su video, Billie Eilish se mostró sorprendida por haberse llevado el premio como Artista del Año.

“Dios mío, artista del año, esto es una locura. Me quedo sin palabras, muchísimas gracias a todos, los quiero muchísimo. Ojalá pudiera estar allí esta noche; estoy de gira y los veo por todo el mundo”.

Billie Eilish (Instagram/@billieeilis)

Billie Eilish también agradeció a los American Music Awards 2025 por los reconocimientos:

“Gracias a los AMA, gracias a los fans, sé que votaron por esto. Esto significa muchísimo para mí. ¡Los quiero muchísimo a todos!”, finalizó.

Los American Music Awards 2025 se celebraron el lunes 26 de mayo. La noche estuvo llena de música y estrellas; fue conducida por Jennifer Lopez.