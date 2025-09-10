La madrugada del 9 de septiembre apareció sobre un puente en Tijuana, una manta firmada por el CJNG en la que se amenaza a Junior H.

La narcomanta lo deja claro, si Junior H lleva a cabo su evento musical programado para noviembre en Tijuana, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo desaparecerá.

CJNG amenaza a Junior H con narcomantas en Tijuana

Antonio Herrera Pérez, conocido artísticamente como Junior H, está en la mira del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Junior H en concierto (TikTok)

La madrugada del martes apareció en un puente ubicado en Tijuana una narcomanta firmada por el CJNG, en la que se amenaza a Junior H, de 24 años.

De acuerdo con medios locales, la Policía Municipal de Tijuana recibió una llamada telefónica alrededor de las 4:35 horas de la madrugada, en la que los alertaban de la narcomanta.

La manta se encontraba colocada sobre un puente ubicado sobre boulevard Las Américas Norte y Estado 19, en Tijuana, Baja California.

En la narcomanta se le pedía al cantante de corridos tumbados cancelar su presentación programada para el mes de noviembre o de lo contrario no vivirá para contarlo.

"Junior H abstente de presentarte el dia 08/09 si no te va cargar la verga, para que no vengas culo, déjate de mamadas. Que no cantes narcocorridos eso no se te salva aun así.. No perdonamos! ATTE: CJNG“

Mensaje que, hasta el momento de redactar esta nota, Junior H no ha abordado.

Con narcomanta amenazan a Junior H (@corresponsalsMX / Red Social X)

Junior H se presentará en Tijuana

La amenaza dirigida a Junior H, firmada por el CJNG, es por el show musical que el cantante llevará a cabo en noviembre próximo en Tijuana.

Como parte de su gira “México en lágrimas Sad Boyz Tour 2025“, Junior H se presentará el 8 de noviembre de 2025 en la Explanada del Estadio Caliente. Presentación que sigue en pie.

No obstante, la Fiscalía General del Estado (FGE) inició una investigación para asegurarse que el evento se lleve a cabo de forma segura.

Junior H (@juniorh / Instagram)

Cabe mencionar que no es la primera vez que un cantante es amenazado por un grupo criminal en Tijuana.

Además de Junior H, los cantantes y agrupaciones que han recibido amenazas son: