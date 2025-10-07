La abogada de Harvey Weinstein, Blair Blake será quien represente al cantante D4vd, que es señalado por el presunto asesinato de la joven Celeste Rivas.

Fue el 18 de septiembre que en un vehículo Tesla a nombre de D4vd, fue encontrado el cuerpo de Celeste Rivas en avanzado estado de descomposición y quien estaba desaparecida desde 2024.

Sin embargo, consecuencia de una presunta relación entre D4vd y Celeste Rivas, así como la canción “Romantic Homicide”, redes han señalado al artista de estar involucrado en la muerte de la menor de edad.

Abogada de Harvey Weinstein, Blair Berk tomará caso de D4vd por asesinato de Celeste Rivas

De acuerdo con lo dado a conocer por LA Magazine, quien fue abogada de Harvey Weinstein, Blair Berk, tomó el caso de D4vd en medio de la investigación por la muerte de Celeste Rivas.

Y tal como explicó para The Independent, D4vd contrató a la ex abogada de Harvey Weinstein en medio de las investigaciones por los restos de Celeste Rivas, pese a que las autoridades no lo señalan como sospechoso .

Blair Berk ha sido la abogada no sólo de Harvey Weinstein, quien fue un productor de cine sentenciado por diversas agresiones sexuales.

Sin embargo, también Blair Berk también fue la abogada de Monica Sementilli por el asesinato de su esposo y estilista Fabio Sementilli, por el cual recibió cadena perpetua.

Harvey Weinstein (Especial)

Asesinato de Celeste Rivas: Qué se sabe del caso que involucra a D4vd?

Hasta el momento, la investigación sobre asesinato de Celeste Rivas se ha mantenido bajo reserva, mientras que D4vd no se ha pronunciado sobre lo ocurrido ni la contratación de la abogada de Harvey Weinstein.

Aunque diversos medios apuntan extrañeza sobre el caso de Celeste Rivas, ya que ABC News señaló que en el certificado de defunción de la menor aparece la causa de muerte como “aplazada”.

Esto debido a que todavía se esperan las pruebas de laboratorio y toxicológicas para definir la causa de muerte de Celeste Rivas, quien fue enterrada en el transcurso de este lunes 6 de octubre.

Por otra parte, la investigación no presume un asesinato, aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles buscan establecer una cronología para determinar si Celeste Rivas tenía días o semanas muerta.