La canción Decide de D4VD se viralizó en redes sociales tras la muerte de Celeste Rivas Hernández, por lo que muchos se han cuestionado sobre ¿qué dice la letra en español?

El cuerpo de Celeste Rivas Hernández -de 15 años de edad- fue encontrado en la cajuela de un Tesla registrado a nombre de D4VD, por lo que mucho se ha especulado sobre sus canciones.

Letra en español de Decide, canción lanzada por D4VD en 2022

La canción Decide de D4VD tomó nuevamente fuerza con la muerte de Celeste Rivas Hernández. A continuación, te decimos que dice la letra en español:

Decido, decides, decidimos, no podemos volver atrás

No sé, no sabes, no sabemos, solo quédate ahí

¿No podemos tomarnos nuestro tiempo? No tenemos que apegarnos

Sé cuál es el problema

No puedo esperar, hasta deshacer todos mis errores

Quizás entonces podamos escapar

Dime, ¿te sientes en casa cuando estoy a tu lado?

Espero que sientas lo mismo que yo

Llévame lejos, estoy despegando

El clima parece fallar

Decido, decides, decidimos, no podemos volver atrás

No sé, no sabes, no sabemos, solo quédate ahí

¿No podemos tomarnos nuestro tiempo? No tenemos que apegarnos

Sé cuál es el problema

Guarda tus lágrimas, siete años

Sé que la vida es complicada

No tienes que decir más

No sé si lo lograré

Ambos tenemos que encontrar una manera de resolverlo

Me duele la cabeza

Tú fuiste quien empezó esto

Alguien encuéntrame

Estoy escondido, lejos

Estoy aquí con

Cada miedo que guardas

Cuida tus pasos, acercándote al borde

Rogando que no caigas

Decido, decides, decidimos, no podemos volver atrás

No sé, no sabes, no sabemos, solo quédate ahí

¿No podemos tomarnos nuestro tiempo? No tenemos que apegarnos

Sé cuál es el problema

Guarda tus lágrimas, siete años

Sé que la vida es complicada

No tienes que decir más

No sé si lo lograré

Ambos tenemos que encontrar una manera de resolverlo

Me duele la cabeza

Tú fuiste quien empezó esto

D4vd’s song “Decide” dropped March 28, 2022. Celeste, born Sept 2010, was only 11. The lyric “save your tears, seven years” points to her being 18 in the future. People say they’d been talking since she was 11. pic.twitter.com/jwfMQdhfIM — Miguel (@MiggyKings) September 17, 2025

La letra en inglés de Decide de D4VD, tema que se hizo tendencia por la muerte de Celeste Rivas Hernández, dice así:

I decide, you decide, we decide, we can’t go back

I don’t know, you don’t know, we don’t know, just stay right there

Can’t we just take our time? We don’t have to get attached

I know what the problem is

Save your tears, seven years

I know life is complicated

You don’t have to say no more

Don’t know if I’m going to make it

We both have to find a way to work it out

My head is aching

You’re the one that started this

Someone find me

I’m in hiding, away

I’m in here with

Every fear you save

Watch your step, getting close, to the edge

Praying you don’t fall

I decide, you decide, we decide, we can’t go back

I don’t know, you don’t know, we don’t know, just stay right there

Can’t we just take our time? We don’t have to get attached

I know what the problem is

Save your tears, seven years

I know life is complicated

You don’t have to say no more

Don’t know if I’m going to make it

We both have to find a way to work it out

My head is aching

You’re the one that started this

¿De qué trata Decide de D4VD, canción que se hizo tendencia por muerte de Celeste Rivas Hernández?

Decide de D4VD explora la complejidad de las relaciones amorosas y sugiere una lucha compartida en la toma de decisiones.

El tema refleja la incertidumbre y la necesidad de consenso en una relación, por lo que se dice que estaba pensada para Celeste Rivas Hernández.

Decide de D4VD también toca temas de arrepentimiento y esperanza.

Asimismo, muestra un deseo de no apresurarse para evitar un apego emocional profundo y así tener una defensa contra el dolor de una relación fallida.

Celeste Rivas Hernández fue vista por última vez el 5 de abril del 2024 y murió el 8 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

La muerte de Celeste Rivas Hernández puso en la mira al cantante D4vd, quien se sospecha tuvo una relación amorosa con la adolescente desaparecida.

Esto luego de que la madre de Celeste Rivas Hernández declaró que su hija tenía un novio llamado “David”, el nombre real de D4vd es David Anthony Burke.