La canción Decide de D4VD se viralizó en redes sociales tras la muerte de Celeste Rivas Hernández, por lo que muchos se han cuestionado sobre ¿qué dice la letra en español?
El cuerpo de Celeste Rivas Hernández -de 15 años de edad- fue encontrado en la cajuela de un Tesla registrado a nombre de D4VD, por lo que mucho se ha especulado sobre sus canciones.
Letra en español de Decide, canción lanzada por D4VD en 2022
La canción Decide de D4VD tomó nuevamente fuerza con la muerte de Celeste Rivas Hernández. A continuación, te decimos que dice la letra en español:
Decido, decides, decidimos, no podemos volver atrás
No sé, no sabes, no sabemos, solo quédate ahí
¿No podemos tomarnos nuestro tiempo? No tenemos que apegarnos
Sé cuál es el problema
No puedo esperar, hasta deshacer todos mis errores
Quizás entonces podamos escapar
Dime, ¿te sientes en casa cuando estoy a tu lado?
Espero que sientas lo mismo que yo
Llévame lejos, estoy despegando
El clima parece fallar
Decido, decides, decidimos, no podemos volver atrás
No sé, no sabes, no sabemos, solo quédate ahí
¿No podemos tomarnos nuestro tiempo? No tenemos que apegarnos
Sé cuál es el problema
Guarda tus lágrimas, siete años
Sé que la vida es complicada
No tienes que decir más
No sé si lo lograré
Ambos tenemos que encontrar una manera de resolverlo
Me duele la cabeza
Tú fuiste quien empezó esto
Alguien encuéntrame
Estoy escondido, lejos
Estoy aquí con
Cada miedo que guardas
Cuida tus pasos, acercándote al borde
Rogando que no caigas
Decido, decides, decidimos, no podemos volver atrás
No sé, no sabes, no sabemos, solo quédate ahí
¿No podemos tomarnos nuestro tiempo? No tenemos que apegarnos
Sé cuál es el problema
Guarda tus lágrimas, siete años
Sé que la vida es complicada
No tienes que decir más
No sé si lo lograré
Ambos tenemos que encontrar una manera de resolverlo
Me duele la cabeza
Tú fuiste quien empezó esto
La letra en inglés de Decide de D4VD, tema que se hizo tendencia por la muerte de Celeste Rivas Hernández, dice así:
I decide, you decide, we decide, we can’t go back
I don’t know, you don’t know, we don’t know, just stay right there
Can’t we just take our time? We don’t have to get attached
I know what the problem is
Save your tears, seven years
I know life is complicated
You don’t have to say no more
Don’t know if I’m going to make it
We both have to find a way to work it out
My head is aching
You’re the one that started this
Someone find me
I’m in hiding, away
I’m in here with
Every fear you save
Watch your step, getting close, to the edge
Praying you don’t fall
I decide, you decide, we decide, we can’t go back
I don’t know, you don’t know, we don’t know, just stay right there
Can’t we just take our time? We don’t have to get attached
I know what the problem is
Save your tears, seven years
I know life is complicated
You don’t have to say no more
Don’t know if I’m going to make it
We both have to find a way to work it out
My head is aching
You’re the one that started this
¿De qué trata Decide de D4VD, canción que se hizo tendencia por muerte de Celeste Rivas Hernández?
Decide de D4VD explora la complejidad de las relaciones amorosas y sugiere una lucha compartida en la toma de decisiones.
El tema refleja la incertidumbre y la necesidad de consenso en una relación, por lo que se dice que estaba pensada para Celeste Rivas Hernández.
Decide de D4VD también toca temas de arrepentimiento y esperanza.
Asimismo, muestra un deseo de no apresurarse para evitar un apego emocional profundo y así tener una defensa contra el dolor de una relación fallida.
Celeste Rivas Hernández fue vista por última vez el 5 de abril del 2024 y murió el 8 de septiembre en Los Ángeles, Estados Unidos.
La muerte de Celeste Rivas Hernández puso en la mira al cantante D4vd, quien se sospecha tuvo una relación amorosa con la adolescente desaparecida.
Esto luego de que la madre de Celeste Rivas Hernández declaró que su hija tenía un novio llamado “David”, el nombre real de D4vd es David Anthony Burke.