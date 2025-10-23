El jueves 23 de octubre de 2025 se llevó a cabo la edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina completamente en vivo.

Conoce a todos los ganadores en cada una de las 49 categorías de los premios que reconocen lo mejor de la música latina en el último año.

Premios Billboard (Billboard Latin / Facebook)

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista del Año

Conoce al ganador de Artista del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, de 31 años de edad

Fuerza Regida

Peso Pluma, de 26 años de edad

Rauw Alejandro, de 32 años de edad

Tito Double P, de 28 años de edad

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista del Año, Debut

Conoce al ganador de Artista del Año Debut de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Aleman, de 35 años de edad

Clave Especial

FloyyMenor, de 20 años de edad

Kapo, de 27 años de edad

Netón Vega, de 23 años de edad

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Gira del Año

Conoce al ganador de Gira del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Aventura

Chayanne, de 57 años de edad

Luis Miguel, de 55 años de edad

Rauw Alejandro

Shakira, de 48 años de edad

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Crossover del Año

Conoce al ganador de Artista Crossover del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Ayra Starr, de 23 años de edad

Benny Blanco, de 37 años de edad

Bruno Mars, de 40 años de edad

ROSÉ, de 28 años de edad

Rvssian, de 37 años de edad

Ty Dolla $ign, de 43 años de edad

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Global 200 Artista Latino del Año

Conoce al ganador de Artista Latino del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny

Fuerza Regida

Karol G, de 34 años de edad

Netón Vega

Tito Double P

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Global 200 Canción Latina del Año

Conoce al ganador de Canción Latina del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon -de 26 años- & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Canción del Año

Conoce al ganador de Hot Latin Song Canción del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año

Conoce al ganador de Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Fuerza Regida & Grupo Frontera: “Me Jalo”

Óscar Maydon & Fuerza Regida: “Tu Boda”

Rauw Alejandro & Bad Bunny: “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos -de 44 años-: “Khe?”

Tito Double P & Peso Pluma: “Dos Días”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Artista del Año, Masculino

Conoce al ganador de Hot Latin Song Artista del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny

Netón Vega

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganadora a “Hot Latin Song” Artista del Año, Femenina

Conoce al ganador de Hot Latin Song Artista del Año Femenina de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Karol G

Selena Gomez, de 33 años

Shakira

Yailin La Más Viral, de 23 años

Young Miko, de 27 años

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Artista del Año, Dúo o Grupo

Conoce al ganador de Hot Latin Song Artista del Año Dúo o Grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez -de 42 años- y Su Norteño Banda

The Marias

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Hot Latin Song Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción del Año, Latin Airplay

Conoce al ganador de Canción del Año Latin Airplay de los Premios Billboard de la Música Latina 2025

Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Natti Natasha -de 38 años-, “Desde Hoy”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Shakira, “Soltera”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción del Año, Ventas

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Xavi -de 2i años- & Manuel Turizo -de 25 años- “En Privado”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción del Año, Streaming

Conoce al ganador de Canción del Año Streaming de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Album” del Año

Conoce al ganador de Top Latin Album del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Tito Double P, Incómodo

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Album” Artista del Año, Masculino

Conoce al ganador de Top Latin Album Artista del Año masculino de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny

Junior H, de 24 años

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Tito Double P

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganadora a “Top Latin Album” Artista del Año, Femenina

Conoce al ganador de Top Latin Album Artista del Año femenina de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Becky G, de 28 años de edad

Cazzu, de 31 años de edad

Kali Uchis, de 31 años de edad

Karol G

Shakira

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Album” Artista del Año Dúo o Grupo

Conoce al ganador de Top Latin Album Artista del Año Dúo o Grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Aventura

Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Top Latin Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Double P

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Pop” del Año, Solista

Conoce al ganador de Artista Latin Pop del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Danny Ocean, de 33 años

Enrique Iglesias, de 50 años

Kali Uchis

Luis Fonsi, de 47

Shakira

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo

Conoce al ganador de Artista Latin Pop del Año dúo o grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Ha*Ash

Jesse & Joy

Maná

Morat

Sin Bandera

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción “Latin Pop” del Año

Conoce al ganador de Canción Latin Pop del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Danny Ocean & Kapo -de 27 años- “Imagínate”

Maluma, “Cosas Pendientes”

Rauw Alejandro, “Carita Linda”

Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”

Shakira, “Soltera”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

AP Global

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum “Latin Pop” del Año

Conoce al ganador de Álbum Latin Pop del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Cazzu, Latinaje

Danny Ocean, Babylon Club

Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha

Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día

Quevedo -de 23 años-, Buenas

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Pop Album” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Latin Pop Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Insterscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Tropical del Año, Solista

Conoce al ganador de Artista Tropical del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Elvis Crespo, de 54 años

Jerry Rivera, de 52 años

Marc Anthony, de 57 años

Prince Royce, de 36 años

Romeo Santos

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo

Conoce al ganador de Artista Tropical del Año grupo o dúo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Aventura

Chino & Nacho

Grupo Niche

La Sonora Dinamita

Monchy & Alexandra

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción Tropical del Año

Conoce al ganador de Canción Tropical del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, “Baile Inolvidable”

Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”

Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Rauw Alejandro, “Tú Con Él”

Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Tropical Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Grupo Frontera

Insterscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Warner Latina

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum Tropical del Año

Conoce al ganador de Álbum Tropical del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México

Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos

Natti Natasha, En Amargue

Prince Royce, Eterno

Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Tropical Album” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Tropical Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Discos Fuentes

Sony Music Latin

The Orchard

Universal Music Enterprises

Universal Music Latin Entertainment

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Regional Mexicano del Año, Solista

Conoce al ganador de Artista Regional Mexicano del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Ivan Cornejo, de 21 años

Junior H

Netón Vega

Peso Pluma

Tito Double P

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo

Conoce al ganador de Artista Regional Mexicano del Año grupo o dúo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:



Clave Especial

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Julión Álvarez y Su Norteño Banda

Los Tigres del Norte

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción Regional Mexicana del Año

Conoce al ganador de Canción Regional Mexicana del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:



Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”

Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”

Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”

Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”

Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:



Afinarte

Azteca

Socios

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum Regional Mexicano del Año

Conoce al ganador de Álbum Regional Mexicano del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:



Fuerza Regida, 111XPANTÍA

Ivan Cornejo, Mirada

Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte

Peso Pluma, Éxodo

Tito Double P, Incómodo

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Regional Mexican Album” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Regional Mexican Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:



Double P Records

Interscope Capitol Labels Group

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista

Conoce al ganador de Artista Latin Rhythm del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny

Feid, de 33 años de edad

Kapo

Karol G

Rauw Alejandro

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo

Conoce al ganador de Artista Latin Rhythm del Año dúo o grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Alexis & Fido

Baby Rasta & Gringo

J-King & Maximan

Jowell & Randy

Mambo Kingz

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción “Latin Rhythm” del Año

Conoce al ganador de Canción Latin Rhythm del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, “DTMF”

Bad Bunny, “EOO”

Bad Bunny, “Nuevayol”

Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”

Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

Universal Music Latin Entertainment

Warner Latina

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum “Latin Rhythm” del Año

Conoce al ganador de Álbum Latin Rhythm del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos

FloyyMenor, El Comienz

Karol G, Tropicoqueta

Omar Courtz, Primera Musa

Rauw Alejandro, Cosa Nuestra

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Rhythm Album” Sello Discográfico del Año

Conoce al ganador de Latin Rhythm Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Interscope Capitol Labels Group

Rimas

Sony Music Latin

United Masters

Universal Music Latin Entertainment

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Compositor del Año

Conoce al ganador de Compositor del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Armenta

Bad Bunny

Jorsshh

Netón Vega

Roberto “La Paciencia”

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Editorial del Año

Conoce al ganador de Editoral del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Downtown DMP Songs,BMI

Josa Publishing,B

Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI

Street Mob Publishing,BMI

Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Corporación Editorial del Año

Conoce al ganador de Corporación Editorial del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:

Downtown Music Publishing

Rimas Entertainment

Sony Music Publishing

Universal Music

Warner Chappell Music

Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Productor del Año

Conoce al ganador de Productor del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025: