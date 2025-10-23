El jueves 23 de octubre de 2025 se llevó a cabo la edición 2025 de los Premios Billboard de la Música Latina completamente en vivo.
Conoce a todos los ganadores en cada una de las 49 categorías de los premios que reconocen lo mejor de la música latina en el último año.
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista del Año
Conoce al ganador de Artista del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, de 31 años de edad
- Fuerza Regida
- Peso Pluma, de 26 años de edad
- Rauw Alejandro, de 32 años de edad
- Tito Double P, de 28 años de edad
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista del Año, Debut
Conoce al ganador de Artista del Año Debut de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Aleman, de 35 años de edad
- Clave Especial
- FloyyMenor, de 20 años de edad
- Kapo, de 27 años de edad
- Netón Vega, de 23 años de edad
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Gira del Año
Conoce al ganador de Gira del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Aventura
- Chayanne, de 57 años de edad
- Luis Miguel, de 55 años de edad
- Rauw Alejandro
- Shakira, de 48 años de edad
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Crossover del Año
Conoce al ganador de Artista Crossover del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Ayra Starr, de 23 años de edad
- Benny Blanco, de 37 años de edad
- Bruno Mars, de 40 años de edad
- ROSÉ, de 28 años de edad
- Rvssian, de 37 años de edad
- Ty Dolla $ign, de 43 años de edad
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Global 200 Artista Latino del Año
Conoce al ganador de Artista Latino del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny
- Fuerza Regida
- Karol G, de 34 años de edad
- Netón Vega
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Global 200 Canción Latina del Año
Conoce al ganador de Canción Latina del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon -de 26 años- & Fuerza Regida, “Tu Boda”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Canción del Año
Conoce al ganador de Hot Latin Song Canción del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song”, Colaboración Vocal del Año
Conoce al ganador de Hot Latin Song Colaboración Vocal del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Fuerza Regida & Grupo Frontera: “Me Jalo”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida: “Tu Boda”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny: “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos -de 44 años-: “Khe?”
- Tito Double P & Peso Pluma: “Dos Días”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Artista del Año, Masculino
Conoce al ganador de Hot Latin Song Artista del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganadora a “Hot Latin Song” Artista del Año, Femenina
Conoce al ganador de Hot Latin Song Artista del Año Femenina de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
- Karol G
- Selena Gomez, de 33 años
- Shakira
- Yailin La Más Viral, de 23 años
- Young Miko, de 27 años
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Artista del Año, Dúo o Grupo
Conoce al ganador de Hot Latin Song Artista del Año Dúo o Grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez -de 42 años- y Su Norteño Banda
- The Marias
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Hot Latin Song” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Hot Latin Song Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción del Año, Latin Airplay
Conoce al ganador de Canción del Año Latin Airplay de los Premios Billboard de la Música Latina 2025
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Natti Natasha -de 38 años-, “Desde Hoy”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
- Shakira, “Soltera”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción del Año, Ventas
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Xavi -de 2i años- & Manuel Turizo -de 25 años- “En Privado”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción del Año, Streaming
Conoce al ganador de Canción del Año Streaming de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Album” del Año
Conoce al ganador de Top Latin Album del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
- Tito Double P, Incómodo
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Album” Artista del Año, Masculino
Conoce al ganador de Top Latin Album Artista del Año masculino de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny
- Junior H, de 24 años
- Peso Pluma
- Rauw Alejandro
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganadora a “Top Latin Album” Artista del Año, Femenina
Conoce al ganador de Top Latin Album Artista del Año femenina de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Album” Artista del Año Dúo o Grupo
Conoce al ganador de Top Latin Album Artista del Año Dúo o Grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Aventura
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Top Latin Albums” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Top Latin Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Double P
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Pop” del Año, Solista
Conoce al ganador de Artista Latin Pop del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Danny Ocean, de 33 años
- Enrique Iglesias, de 50 años
- Kali Uchis
- Luis Fonsi, de 47
- Shakira
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Pop” del Año, Dúo o Grupo
Conoce al ganador de Artista Latin Pop del Año dúo o grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Ha*Ash
- Jesse & Joy
- Maná
- Morat
- Sin Bandera
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción “Latin Pop” del Año
Conoce al ganador de Canción Latin Pop del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Danny Ocean & Kapo -de 27 años- “Imagínate”
- Maluma, “Cosas Pendientes”
- Rauw Alejandro, “Carita Linda”
- Selena Gomez, benny blanco & The Marias, “Ojos Tristes”
- Shakira, “Soltera”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Pop Airplay” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Latin Pop Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- AP Global
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum “Latin Pop” del Año
Conoce al ganador de Álbum Latin Pop del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Cazzu, Latinaje
- Danny Ocean, Babylon Club
- Kapo, Por Si Alguien Nos Escucha
- Latin Mafia, Todos Los Días Todo El Día
- Quevedo -de 23 años-, Buenas
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Pop Album” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Latin Pop Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Insterscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Tropical del Año, Solista
Conoce al ganador de Artista Tropical del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Elvis Crespo, de 54 años
- Jerry Rivera, de 52 años
- Marc Anthony, de 57 años
- Prince Royce, de 36 años
- Romeo Santos
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Tropical del Año, Dúo o Grupo
Conoce al ganador de Artista Tropical del Año grupo o dúo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Aventura
- Chino & Nacho
- Grupo Niche
- La Sonora Dinamita
- Monchy & Alexandra
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción Tropical del Año
Conoce al ganador de Canción Tropical del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, “Baile Inolvidable”
- Grupo Frontera & Romeo Santos, “Ángel”
- Karol G, “Si Antes Te Hubiera Conocido”
- Rauw Alejandro, “Tú Con Él”
- Xavi & Manuel Turizo, “En Privado”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Tropical Airplay” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Tropical Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Grupo Frontera
- Insterscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum Tropical del Año
Conoce al ganador de Álbum Tropical del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Grupo Kual? Dinastía Pedraza, Los Reyes De La Cumbia Sonidera: En México
- Los Hermanos Rosario, Grandes Éxitos
- Natti Natasha, En Amargue
- Prince Royce, Eterno
- Rubby Pérez, Rubby Pérez ¡Grandes Éxitos!
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Tropical Album” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Tropical Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Discos Fuentes
- Sony Music Latin
- The Orchard
- Universal Music Enterprises
- Universal Music Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Regional Mexicano del Año, Solista
Conoce al ganador de Artista Regional Mexicano del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Ivan Cornejo, de 21 años
- Junior H
- Netón Vega
- Peso Pluma
- Tito Double P
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista Regional Mexicano del Año, Dúo o Grupo
Conoce al ganador de Artista Regional Mexicano del Año grupo o dúo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Clave Especial
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Julión Álvarez y Su Norteño Banda
- Los Tigres del Norte
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción Regional Mexicana del Año
Conoce al ganador de Canción Regional Mexicana del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Fuerza Regida & Grupo Frontera, “Me Jalo”
- Fuerza Regida, “Por Esos Ojos”
- Óscar Maydon & Fuerza Regida, “Tu Boda”
- Peso Pluma & Netón Vega, “La Patrulla”
- Tito Double P & Peso Pluma, “Dos Días”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Regional Mexican Airplay” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Regional Mexican Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Afinarte
- Azteca
- Socios
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum Regional Mexicano del Año
Conoce al ganador de Álbum Regional Mexicano del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Fuerza Regida, 111XPANTÍA
- Ivan Cornejo, Mirada
- Netón Vega, Mi Vida Mi Muerte
- Peso Pluma, Éxodo
- Tito Double P, Incómodo
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Regional Mexican Album” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Regional Mexican Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Double P Records
- Interscope Capitol Labels Group
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Rhythm” del Año, Solista
Conoce al ganador de Artista Latin Rhythm del Año solista de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny
- Feid, de 33 años de edad
- Kapo
- Karol G
- Rauw Alejandro
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Artista “Latin Rhythm” del Año, Dúo o Grupo
Conoce al ganador de Artista Latin Rhythm del Año dúo o grupo de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Alexis & Fido
- Baby Rasta & Gringo
- J-King & Maximan
- Jowell & Randy
- Mambo Kingz
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Canción “Latin Rhythm” del Año
Conoce al ganador de Canción Latin Rhythm del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, “DTMF”
- Bad Bunny, “EOO”
- Bad Bunny, “Nuevayol”
- Rauw Alejandro & Bad Bunny, “Qué Pasaría…”
- Rauw Alejandro & Romeo Santos, “Khe?”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Rhythm Airplay” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Latin Rhythm Airplay Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- Universal Music Latin Entertainment
- Warner Latina
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Álbum “Latin Rhythm” del Año
Conoce al ganador de Álbum Latin Rhythm del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Bad Bunny, Debí Tirar Más Fotos
- FloyyMenor, El Comienz
- Karol G, Tropicoqueta
- Omar Courtz, Primera Musa
- Rauw Alejandro, Cosa Nuestra
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a “Latin Rhythm Album” Sello Discográfico del Año
Conoce al ganador de Latin Rhythm Album Sello Discográfico del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Interscope Capitol Labels Group
- Rimas
- Sony Music Latin
- United Masters
- Universal Music Latin Entertainment
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Compositor del Año
Conoce al ganador de Compositor del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Armenta
- Bad Bunny
- Jorsshh
- Netón Vega
- Roberto “La Paciencia”
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Editorial del Año
Conoce al ganador de Editoral del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Downtown DMP Songs,BMI
- Josa Publishing,B
- Sony Latin Music Publishing,LLC,BMI
- Street Mob Publishing,BMI
- Warner-Tamerlane Publishing Corp, BMI
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Corporación Editorial del Año
Conoce al ganador de Corporación Editorial del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Downtown Music Publishing
- Rimas Entertainment
- Sony Music Publishing
- Universal Music
- Warner Chappell Music
Premios Billboard de la Música Latina 2025: Ganador a Productor del Año
Conoce al ganador de Productor del Año de los Premios Billboard de la Música Latina 2025:
- Ernesto “Neto” Fernández
- JOP
- MAG
- Roberto “La Paciencia”
- Tito Double P