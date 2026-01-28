Marc Anthony es un cantante y actor, esposo de Nadia Ferreira y con quien tendrá otro hijo.

El 28 de enero es el aniversario de Marc Anthony y Nadia Ferreira, por lo que la modelo aprovechó el momento para anunciar su segundo embarazo.

¿Quién es Marc Anthony?

Marco Antonio Muñiz, conocido como Marc Anthony, es un cantante y actor estadounidense de origen puertorriqueño.

El cantante enfocó su carrera en el género de la salsa, bolero pop y balada; es uno de los intérpretes más destacados de la música tropical.

Marc Anthony (Instagram/@marcanthony)

¿Qué edad tiene Marc Anthony?

Marc Anthony nació el 16 de septiembre de 1968; actualmente tiene 57 años de edad.

¿Quién es la esposa de Marc Anthony?

Marc Anthony está casado con la modelo Nadia Ferreira; también lo estuvo con:

Dayanara Torres, de 51 años de edad

Jennifer Lopez, de 56 años de edad

Shannon de Lima, de 37 años de edad

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram/@nadiaferreira)

¿Qué signo zodiacal es Marc Anthony?

Marc Anthony es Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Marc Anthony será papá por octava vez. Estos son sus hijos:

Ariana Muñiz

Chase Muñiz

Cristian Muñiz

Ryan Muñiz

Emme Muñiz

Max Muñiz

Marco Muñiz

Nadia Ferreira con Marc Anthony y su hijo, Marco (Instagram/@nadiaferreira)

¿Qué estudió Marc Anthony?

Marc Anthony se formó artísticamente en la escena musical de Nueva York.

¿En qué ha trabajado Marc Anthony?

Marc Anthony inició en la música en el freestyle y hip hop, géneros que estaban de moda en los ochentas.

La carrera de Marc Anthony comenzó a tener relevancia cuando colaboró con la cantante Safire, quien popularizó la canción ‘Boy i’ve been todl’.

A los 19 años debutó en la música tras ser invitado a cantar en el concierto de Danny Rivera.

El talento de Marc Anthony lo llevó a estar en las lista de Billboard y fue proclamado revelación del año.

Marc Anthony ha grabado 15 disco de estudio y ha actuado en películas como:

Natural Causes

Hackers

Big Night

Man of Fire

The Latin Explosion: A new America

Marc Anthony (Instagram/@marcanthony)

Marc Anthony será padre por octava vez

El 28 de enero fue el tercer aniversario de bodas de Marc Anthony y Nadia Ferreira, por lo que decidieron anunciar la llegada de su segundo hijo en esta fecha importante.

Marc Anthony y Nadia Ferreira no dieron más detalles sobre la llegada de su segundo hijo en común, pero el momento fue celebrado con una foto en Instagram.