Los Backstreet Boys quieren encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2027, el cual ya tiene fecha y sede.

Durante el concierto que los Backstreet Boys llevaron a cabo en el Sphere de Las Vegas, AJ McLean plantó en la mente de su público la posibilidad de que la agrupación interprete sus grandes éxitos en el siguiente Super Bowl.

“¿Qué piensan ustedes? Backstreet Boys… 2027 en el medio tiempo del Super Bowl”, dijo el cantante, de 48 años de edad, frente al micrófono.

La respuesta fue inmediata, el público gritó de la emoción, lo que fue tomado por la agrupación como una aprobación.

Como era de esperarse, alguien grabó el momento por lo que el video ya es viral en redes sociales:

En el pasado los Backstreet Boys rechazaron encabezar el medio tiempo del Super Bowl

Tal parece que el éxito de Bad Bunny, de 31 años de edad, en el Super Bowl 2026, está siendo envidiado por los Backstreet Boys, quienes en el pasado tuvieron la oportunidad de ser parte de este evento deportivo, pero no quisieron.

Según lo revelado por TMZ, en 2001 los Backstreet Boys fueron invitados a actuar en el medio tiempo del Super Bowl, pero rechazaron la oferta, aunque no del todo.

En su lugar, la banda -aún vigente- cantó en Himno Nacional de Estados Unidos.

Este año protagonizaron un anuncio de T-Mobile, lo que significa que nunca descartaron dar ellos el espectáculo.

Hasta el momento se desconoce qué artistas o agrupaciones estarán en el medio tiempo del Super Bowl 2027; sin embargo, tres cantantes son las favoritas, ellas son:

Miley Cyrus, de 33 años de edad.

Cardi B, de 33 años de edad.

Taylor Swift, de 36 años de edad.

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Super Bowl 2027?

Aún falta poco más de un año para que el Super Bowl LXI se lleve a cabo, este tendrá lugar el domingo 14 de febrero del 2027.

El Super Bowl 2027 se realizará en el SoFi Stadium, recinto que cuenta con una capacidad de 70,000 personas.