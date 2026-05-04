Pese a su éxito en Copacabana, donde más de 2 millones de personas disfrutaron de su música en un concierto gratuito, Shakira atraviesa por un difícil momento, su padre estaría hospitalizado.

En el programa Pica y se Extiende, de Telemundo, se informó que William Mebarack, padre de Shakira, ingresó a la Clínica Iberoamérica, en Barranquilla, Colombia.

El hombre, de 94 años de edad, según fuentes extraoficiales, atravesaría por un episodio de salud complejo.

Sin embargo, aunque la información no ha sido confirmada, otros medios como la revista ¡Hola!, aseguran que William se encuentra estable y, por tanto, fuera de peligro.

Periodistas se mantienen a fuera del hospital en espera de ver a Shakira y así confirmar los reportes y a su vez ampliar la información.

Shakira retrasó su presentación en Copacabana por hospitalización de su padre

El padre de Shakira, de 49 años de edad, habría ingresado al hospital el pasado sábado 2 de mayo; a la cantante se lo informaron horas antes de su presentación en Brasil.

Esto explicaría por qué Shakira inició su concierto casi dos horas después de lo anunciado; no obstante, no es la primera vez que la colombiana hace esperar a sus seguidores.

Shakira, cantante y compositora de Colombia (Ig: @shakira)

Por otro lado, ella optó por continuar con el espectáculo porque le habrían asegurado que su padre no corría peligro aún cuando en ese momento se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con reportes, después de 24 horas, al señor Mebarack fue trasladado a una habitación donde se le mantuvo bajo observación.

Hasta este lunes, él se encontraría hospitalizado en espera de ver a su hija.

Salud del padre de Shakira se ha ido deteriorando

Cabe mencionar que en los últimos años, la salud del padre de Shakira, William Meberack, se ha deteriorado.

En 2022 sufrió una caída que lo llevó al hospital, un año después fue sometido a una intervención cerebral.

En su momento, Shakira se sinceró sobre la situación de su papá, quien dijo ha soportado:

Seis operaciones

Dos Covids

Dos caídas

Un sangrado cerebral

Una afectación neurológica

Una neumonía

Achaques de la edad

Pero con todo eso, el señor conserva la sonrisa que ilumina la vida de las personas que lo rodean.