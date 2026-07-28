A María Sorté no le desagrada que los seguidores de su hijo, Omar García Harfuch, la llamen “la suegra de México”, por el contrario.

Frente a micrófonos del programa Sale el Sol, María Sorté, de 75 años, dijo sentirse orgullosa por la popularidad que ha alcanzado Omar García Harfuch, de 44 años.

Fama que sigue aumentando al punto que la imagen del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México aparece en toallas, cobijas y otros artículos.

“Mi hijo, ahí, semidesnudo, paseándose por todos lados. No, es que..¿sabes qué? Me da mucho gusto. La gente lo quiere. Mujeres. Hombres lo aprecian ¿Qué te puedo decir? Y lo admiran”. María Sorté. Actriz

Consciente de que el funcionario hace latir miles de corazones, la primera actriz bromeó con el sinnúmero de nueras que tiene, a quienes les agrace el cariño, apoyo e incluso sus oraciones.

“Tengo muchas, muchas nueras. Y me da tanto gusto y les tengo tanto agradecimiento porque él está en un lugar donde necesita mucha oración. Me da tanto gusto cuando dicen: ‘Dígale que oro por él’. Es maravilloso. Maravilloso”. María Sorté. Actriz

María Sorté, madre de Omar García Harfuch, admite tener muchas nueras (Sale el Sol)

Omar García Harfuch supera en fama a María Sorté

Pese a contar con 52 años de trayectoria artística, María Sorté no es tan famosa como hoy lo es Omar García Harfuch.

Según reveló María Sorté, cada vez que llega al médico para una revisión, las enfermeras la identifican como ‘la mamá de Harfuch’ y no como la famosa actriz.

“Si llego a un consultorio y digo: ‘María Harfuch’, ya no me dicen: ‘Ay, la actriz’. No, me dicen: ‘Ay, la mamá de Omar’”. María Sorté. Actriz

Omar García Harfuch sufre atentado

María Sorté no olvida el atentado que sufrió su hijo Omar García Harfuch, en junio de 2020.

En el cruce de Paseo de la Reforma y la calle Monte Blanco, un camión de carga bloqueó el paso de la camioneta blindada en la que viajaba Omar García Harfuch.

Un grupo de hombres armados descendieron del camión de carga y comenzaron a disparar contra el vehículo del funcionario.

García Harfuch resultó con tres impactos de bala y lesiones por esquirlas, lo trasladaron con urgencia al hospital.

El ataque se le atribuyó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).