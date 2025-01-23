Los Premios Juventud 2025 estarían a nada de ser cancelados de manera definitiva.

Y es que, al parecer, la realización y cobertura del evento representa un fuerte gasto monetario como para seguir manteniéndolo a lo largo de más ediciones.

Por lo que Premios Juventud 2025 sería unido a otra entrega importante de premios para amortiguar el impacto económico de la producción.

Premios Juventud 2024 (Instagram | @premiosjuventud)

¿Qué va a pasar con los Premios Juventud 2025?

Fue en el programa de Javier Ceriani donde la periodista Mandy Fridmann adelantó en exclusiva el futuro de los Premios Juventud 2025.

De acuerdo con la experta en farándula y espectáculos, Univision planea una nueva estrategia de fusión.

Pues como se sabe, es en Premios Lo Nuestro donde se premia a las viejas generaciones de música y a sus respectivos artistas.

Siendo que en los Premios Juventud enfocaban la atención a artistas y géneros de la actualidad .

Por lo que, de acuerdo con los supuestos planes de Univision, para este 2025 habrá un cambio en sus premiaciones.

Vendiendo la idea de que las viejas generaciones “le dan la bienvenida” a las nuevas.

Aunque la verdad detrás de todo esto sería que, simplemente, este 2025 no habría edición de los Premios Juventud.

“Como no va a haber Premios Juventud 2025, entonces van a unir todo, lo de siempre con lo nuevo. Por eso es que vas a ver en los premios mezclado lo de siempre como un Alejandro Fernández y un Pepe Aguilar con los nuevitos, como un Gabo Ballesteros” Mandy Fridmann

Premios Juventud 2023 (Instagram | @premiosjuventud)

No sólo Premios Juventud 2025: Otros premios pudieron ser cancelados

Por lo que confirmó la periodista Mandy Fridmann, la principal razón de cancelar los Premios Juventud 2025, sería por el alto presupuesto que conlleva la realización de los premios.

Y más todavía, se dice que Premios Lo Nuestro también estuvo a nada de ser cancelada para este 2025 por el mismo tema de lo caro.

En este sentido, ya solo haría falta la confirmación de que este año no habrá Premios Juventud 2025.

La primera edición del evento tuvo lugar en el 2004, por lo que este año habrían cumplido 21 años de su realización.

La última edición de los Premios Juventud tuvo lugar en julio de 2024; ahora, el evento habría llegado a su final de manera definitiva.