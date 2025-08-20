El 25 de septiembre se llevará a cabo la entrega de Premios Juventud 2025, evento que incluye a 231 artistas que compiten en 41 categorías. Para conocer la lista de nominados, da clic aquí.

Al igual que en años anteriores, la edición 22 de los Premios Juventud 2025 reconocerá a lo mejor de escena musical así como a la creatividad en diferentes ramas incluyendo la creación de contenido.

Debido a que la premiación está a la vuelta de la esquina, en SDPnoticias te decimos paso a paso cómo votar por tus favoritos.

¿Cómo votar en los Premios Juventud 2025? Paso a paso para que apoyes a tus favoritos de las 41 categorías

Desde Panamá, la ceremonia de los Premios Juventud 2025 se transmitirá por Vix y Univisión. Ayuda a tus favoritos a ganarse la codiciada estatutilla.

Ingresa al sitio web oficial de Premios Juventud

Elige entre las categorías: Musical, TV y Streaming, Digital/Social

Una vez que seleccionaste la categoría de tu interés, por ejemplo, la musical, se desprenderá la lista de todas las categorías a premiar en esa área.

Selecciona tu preferida y posteriormente da clic sobre tu favorito.

Para que tu voto sea válido, deberás rellenar un fórmula en el que proporcionarás los siguientes datos:

Nombre

Apellido

Correo electrónico

País

Una vez que envíes esos datos, tus votos serán registrados, de lo contrario no se incluirán en el conteo.

Proporciona tus datos para validar tus votos (Premios Juventud)

¿Cuándo y dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud 2025 se llevarán a cabo el 25 de septiembre en el Centro de Convenciones Figali, de la Ciudad de Panamá.

Premios Juventud 2025 se transmitirán en México a la 19:00 horas y los podrás ver por Las Estrellas Vix y Univisión.

Nominados Premios Juventud 2025 ( SDPNoticias / Eduardo Díaz)

Este año se premiarán 41 categorías, las cuales son: