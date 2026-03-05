La Joaqui muestra su apoyo a Cazzu tras polémica con Rauw Alejandro y Christian Nodal: “Cazzu es una mujer muy inteligente”.

A finales de febrero la polémica regresó a la vida de Cazzu, quien se defendió tras el estreno de “Rosita”, la canción de Rauw Alejandro donde usó de referencia Christian Nodal.

La mejor amiga de Cazzu asegura que la cantante es un referente del feminismo y ha forjado el camino musical para otras mujeres, además de que la ayudó a impulsar su carrera.

La Joaqui respalda a Cazzu tras la polémica con Rauw Alejandro y Nodal

Cazzu -de 32 años de edad- y La Joaqui son buenas amigas, por lo que la cantante no dudó en respaldar a la rapera tras el escándalo con Rauw Alejandro.

“Yo creo que Cazzu es una mujer muy inteligente, que sería muy irrespetuoso de mi parte contestar si ella no está acá” La Joaqui

La Joaqui -de 31 año de edad- mostró su apoyo incondicional a Cazzu y expresó que no hablar del tema por respeto a ella.

¡‘La Joqui’ mantiene SÓLIDA su amistad con Cazzu tras polémica con Rauw Alejandro y Nodal! Asegura que es una gran persona y muy talentosa #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/zfRu3LXFLv — De Primera Mano (@deprimeramano) March 4, 2026

“Voy a tener que dejar este chisme para ella porque son cuestiones. Los amigos estamos para eso, nos echamos el chisme de todo, de lo bueno, de lo malo. Ella está interiorizando lo que opina porque además de ser una gran artistas es una imagen muy concretar del feminismo” La Joaqui

La cantante reveló que sí ha hablado con Cazzu de lo ocurrido con Rauw Alejandro y el comunicado de Christian Nodal.

Pero Cazzu es prudente y no piensa hacer pública su opinión, ya que es un tema que solo le gusta hablar “entre amigas”.

Cazzu, cantante (Agencia México)

La Joaqui asegura que Cazzu es un ejemplo para las cantantes

Para La Joaqui, Cazzu es un ejemplo en el feminismo y ha sido impulsora de otras cantantes.

“Es una imagen muy concreta del feminismo y de un montón de piso que se han pavimentado para que las cuestiones sean más fáciles para las artista mujeres” La Joaqui

La Joaqui recordó que fue Cazzu quien la impulsó en incursionar en la música y ahora es una de las cantantes más conocidas de Argentina.

“Ella siempre me motiva a expandir mis horizontes. Ella fue la primera persona que me dijo que tenía que hacer música” La Joaqui

La mejor amiga de Cazzu la considera una gran cantante y “creadora de obras” que la convierte en un ícono de la música argentina.

Por otro lado, Cazzu ha dejado claro que ella no está interesada en la polémica, pero siempre va a defender la integridad de su hija.

La cual se ha visto vulnerada tras las burlas generadas por la canción de Rauw Alejandro y por las declaraciones de Christian Nodal, donde la señala de pedir una gran suma de pensión alimenticia.