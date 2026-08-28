Natanael Cano estrenó “CR7”, una canción inspirada en Cristiano Ronaldo y que forma parte de su álbum “Natanael Cano Vol. 1”.
El 27 de agosto se estrenó el nuevo álbum de Natanael Cano, el cual cuenta con 15 corridos tumbados.
“CR7″ habla de alguien que triunfó y que desarrolla su éxito en medio de envidias; la melodía cierra haciendo una comparación con Cristiano Ronaldo.
“Sí, señor, yo soy Cristiano, de tanto gol que he anotado”."CR7", nueva canción de Natanael Cano
Natanael Cano estrena “CR7”, una canción inspirada en Cristiano Ronaldo
“CR7” es la canción número 12 del nuevo disco de Natanael Cano, el cual cumple con el conocido estilo del cantante.
Esta melodía relata la vida de una persona que triunfó y ahora vive entre lujos, excesos y envidia de los demás.
La letra de “CR7” habla de alguien que triunfó a pensar de los malos comentarios y ahora disfruta de los “frutos de su trabajo”.
La canción de Natanael Cano cierra con el nombre de Cristiano Ronaldo, donde compara sus triunfos con los del futbolista.
“Sí señor, yo soy Cristiano, de tanto gol que he anotado”, dice la parte final de “CR7”, la cual resalta el éxito del futbolista, quien ha conquistado 37 títulos oficiales a lo largo de su carrera.
“CR7”: Esta es la letra de la nueva canción de Natanael Cano
Natanael Cano continúa fiel al género de corridos tumbados y nuevo disco continúa haciendo apología a los excesos.
Letra de “CR7” la nueva canción de Natanael Cano:
Hoy ya nada es como antes
Hoy me brillan los diamantes
La pobreza la hice historia
Hoy me miran a la modaPolvo de ángel y botellas
Me gusta la vida buena
Su mal augurio no llega
Sigo pisando la tierraUn Piguet Bamboo de los 90
Más de 1.000 en la recta
No hay cifras en las apuestasEn cortito el P90
Trucha con los que se acerquen
No soy de confiar en nadie
No me enredo entre corrientes
Verme acá arriba les arde
Paso a pasito subiendo
Ya no hay nada que me espante
Hoy solo me miran riendoSolito con mis maldades
En la H esquivando bachesRolando el toque y un pase
Sí, señor, yo soy Cristiano
De tanto gol que he anotado