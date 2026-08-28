Natanael Cano estrenó “CR7”, una canción inspirada en Cristiano Ronaldo y que forma parte de su álbum “Natanael Cano Vol. 1”.

El 27 de agosto se estrenó el nuevo álbum de Natanael Cano, el cual cuenta con 15 corridos tumbados.

“CR7″ habla de alguien que triunfó y que desarrolla su éxito en medio de envidias; la melodía cierra haciendo una comparación con Cristiano Ronaldo.

“Sí, señor, yo soy Cristiano, de tanto gol que he anotado”. "CR7", nueva canción de Natanael Cano

Natanael Cano estrena “CR7”, una canción inspirada en Cristiano Ronaldo

“CR7” es la canción número 12 del nuevo disco de Natanael Cano, el cual cumple con el conocido estilo del cantante.

Esta melodía relata la vida de una persona que triunfó y ahora vive entre lujos, excesos y envidia de los demás.

La letra de “CR7” habla de alguien que triunfó a pensar de los malos comentarios y ahora disfruta de los “frutos de su trabajo”.

La canción de Natanael Cano cierra con el nombre de Cristiano Ronaldo, donde compara sus triunfos con los del futbolista.

“Sí señor, yo soy Cristiano, de tanto gol que he anotado”, dice la parte final de “CR7”, la cual resalta el éxito del futbolista, quien ha conquistado 37 títulos oficiales a lo largo de su carrera.

Natanael Cano (Instagram/@natanael_cano)

“CR7”: Esta es la letra de la nueva canción de Natanael Cano

Natanael Cano continúa fiel al género de corridos tumbados y nuevo disco continúa haciendo apología a los excesos.

Letra de “CR7” la nueva canción de Natanael Cano:

Hoy ya nada es como antes

Hoy me brillan los diamantes

La pobreza la hice historia

Hoy me miran a la modaPolvo de ángel y botellas

Me gusta la vida buena

Su mal augurio no llega

Sigo pisando la tierraUn Piguet Bamboo de los 90

Más de 1.000 en la recta

No hay cifras en las apuestasEn cortito el P90

Trucha con los que se acerquen

No soy de confiar en nadie

No me enredo entre corrientes

Verme acá arriba les arde

Paso a pasito subiendo

Ya no hay nada que me espante

Hoy solo me miran riendoSolito con mis maldades

En la H esquivando bachesRolando el toque y un pase

Sí, señor, yo soy Cristiano

De tanto gol que he anotado