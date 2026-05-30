Natanael Cano se salva de ser vinculado a proceso por el delito de robo de vehículo, luego de que encontraran un auto robado en Estados Unidos, pero con placas de un auto que le pertenecía al cantante.

La revista TV Notas compartió un video de la audiencia de Natanael Cano, luego de que lo relacionaran con el robo de un auto.

Todo ocurrió cuando autoridades de Sonora encontrara un auto con reporte de robo en Arizona, circulando en el estado con placas de un Porsche que le pertenece a Natanael Cano.

Natanael Cano se libra de otro delito relacionado con el robo de un auto

Los problemas legales no termina para Natanael Cano, quien hace meses se salvó de ir a prisión por el delito de cohecho.

Ahora, el cantante estuvo relacionado con un auto robado en Estados Unidos, que circulaba con placas de un auto que le pertenecía.

En el video publicado por TV Notas se ve a Natanael Cano en una audiencia, mientras una jueza lee su veredicto y determina no vincularlo a proceso por el delito de robo de un auto.

Natanael Cano (@natanael_cano / Instagram)

La jueza determinó que no había elementos que relacionaran a Natanael Cano con el robo del auto y le dictó auto de no vinculación a proceso.

Una hipótesis menciona que el auto robado era manejado por un amigo de Natanael Cano, por lo que no había pruebas de que el cantante estuviera relacionado con este delito.

Hasta el momento, Natanael Cano no se ha pronunciado por este suceso.

Natanael Cano ignora problemas legales y lanza tequila

Por segunda ocasión, Natanael Cano se libra de las autoridades y acaba de lanzar su propio tequila.

El tequila de Natanael Cano se llama NON y cuesta 2, 500 pesos.

Natanael Cano anunció la venta de su tequila en redes sociales a mediados de mayo.

Además, el cantante estaría trabajando en un nuevo disco, pero no ha dado más detalles de su lanzamiento.