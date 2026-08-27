Ana Lucía Bleizeffer, cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin, murió este jueves 27 de agosto de 2026 a los 37 años.

La noticia fue confirmada por su hermana Magda Bleizeffer -pareja del conductor-, quien apenas un día antes le habría donado su riñón.

Desde hace años, Ana Lucía Bleizeffer compartía abiertamente su lucha contra la diabetes, una enfermedad que con el tiempo le causó problemas renales.

Muere Ana Lucía Bleizeffer, cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin (Captura de pantalla)

Ana Lucía Bleizeffer luchó durante años contra la diabetes

Ana Lucía Bleizeffer, cuñada del conductor Jorge “El Burro” Van Rankin, enfrentó durante gran parte de su vida diversos problemas de salud.

Aunque hasta ahora no se ha confirmado públicamente la causa de su muerte, se sabe que la creadora de contenido padecía diabetes desde los 5 años.

Con el paso del tiempo la enfermedad derivó en complicaciones, entre ellas una enfermedad renal que afectó gravemente el funcionamiento de sus riñones.

En 2015 recibió un trasplante de riñón por su padre; sin embargo, la función del órgano comenzó a deteriorarse y buscó someterse a un segundo trasplante.

También requirió tratamientos de hemodiálisis y, de acuerdo con información difundida previamente, padecía hipotiroidismo y tuvo complicaciones en la vista.

Muere Ana Lucía Bleizeffer, cuñada de Jorge “El Burro” Van Rankin (Captura de pantalla)

Esta fue la última publicación de Ana Lucía Bleizeffer

En el post, compartido el 26 de agosto de 2026, Ana Lucía Bleizeffer agradeció a Dios por “una nueva oportunidad de vida” y dedicó palabras profundas a su hermana Magda, con quien compartió el proceso de su trasplante renal.

26 de agosto 2026 un día que jamás se me va a olvidar. Ha sido duro el proceso pero jamás nos rendimos. A Dios, gracias por regalarme una nueva oportunidad de vida. Y a mi donadora hermosa que tiene un enorme corazón que jamás dudo en decir “yo te doy vida”. Gracias por darme una parte de ti para que mi historia pudiera continuar. Este riñón lleva tu amor... y yo lo llevaré conmigo toda la vida. Juntas por siempre. GRACIAS GRACIAS GRACIAS. Ana Lucía Bleizeffer

Horas después, la última publicación de Ana Lucía Bleizeffer, creadora de contenido y promotora de bienestar, se convirtió en un espacio de despedida y mensajes de duelo tras confirmarse su muerte.