El mítico guitarrista de bandas clave del rock argentino como Los Abuelos de la Nada y Los Twist, Daniel Melingo, murió el 30 de junio a los 68 años de edad.

De acuerdo con reportes, uno de los hijos del músico lo encontró sin vida al interior de su propia vivienda que se ubica en el barrio de Chacarita.

Luego de que se confirmó la muerte de Daniel Melingo, la escena musical de Argentina ha expresado su pesar por la pérdida con mensajes para despedir al guitarrista.

Daniel Melingo (Especial)

Daniel Melingo, guitarrista de Los Abuelos de la Nada, murió a los 68 años

Daniel Melingo, reconocido por ser una de las figuras clave del rock argentino por ser el mítico guitarrista de agrupaciones fundacionales como Los Abuelos de la Nada, murió a los 68 años de edad.

El músico fue encontrado sin vida en su departamento ubicado en el barrio porteño de Chacarita, Buenos Aires, donde recibía cuidados paliativos debido a una enfermedad respiratoria crónica.

Daniel Melingo integró bandas centrales del rock argentino como Los Abuelos de la Nada y Los Twist, además de que colaboró con Charly García en la grabación del disco Piano Bar.

Daniel Melingo (Especial)

El artista se había volcado al tango desde finales de los noventa, con discos como Tangos bajos, y preparaba una nueva versión de ese material con invitados como Fito Páez y Andrés Calamaro.

Reportes de medios locales refieren que el cuerpo de Daniel Melingo fue velado en una casa funeraria del mismo barrio de Chacarita a la espera de que se confirme el sitio donde será sepultado.

Fito Paez despide a Daniel Melingo

Tras darse a conocer la muerte de Daniel Melingo, Fito Páez compartió un mensaje en redes acompañado de un video con el que recordó su amistad y colaboraciones.

El músico rosarino escribió “Te voy a extrañar turquito querido”, destacando las charlas y encuentros, además de mencionar su participación en el proyecto Tangos bajos Rework.

En el video difundido, Fito Páez le explicó a Daniel Melingo sobre una grabación realizada y le indicó que había transformado el material en un delirio, aunque mantenía la esencia de la milonga original.

La despedida de Fito Páez se sumó a la de otros referentes del rock argentino como Fabiana Cantilo, Leo García y Santiago Motorizado, quienes también expresaron mensajes de afecto.