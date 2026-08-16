Los rumores sobre una posible separación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tomaron fuerza, luego de una declaración de Ese Pérez dentro de La Casa de los Famosos México 2026.
Durante una conversación con Yahir, el influencer aseguró que el romance entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez habría llegado a su fin.
“Ricardo Pérez y Susana Zabaleta ya no están juntos”Ese Pérez
Sin embargo, hasta el momento, ni Susana Zabaleta o Ricardo Pérez han confirmado públicamente que haya terminado su relación, y la versión tampoco incluye detalles sobre cuándo habría ocurrido la supuesta ruptura o cuáles serían los motivos.
Susana Zabaleta reacciona a los rumores de ruptura con Ricardo Pérez
En medio de las especulaciones, Susana Zabaleta compartió en sus historias de Instagram un video de Ricardo Pérez durante una entrevista en la alfombra roja de Loco México Mágico.
Aunque la actriz no escribió un mensaje para confirmar o negar la separación con Ricardo Pérez, la publicación fue interpretada como una posible respuesta a los rumores de Ese Pérez.
Además, Ricardo Pérez estuvo presente una semana antes en un concierto de Zabaleta en el Lunario del Auditorio Nacional; no obstante, estas apariciones tampoco permiten confirmar que continúen juntos.
La pareja comenzó su relación después de coincidir en Divina Comida México en 2023. En abril de 2026, Ricardo Pérez celebró públicamente su segundo aniversario con Susana Zabaleta y ambos habían hablado incluso de la posibilidad de vivir juntos.
“Otro año que pasa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias Susana Zabaleta por seguirme haciendo sentir el hombre más afortunado del mundo. Me haces la vida más bonita. Perdón por llegar tan tarde, pero qué bueno que no nos lo perdimos. Te amo.”Ricardo Pérez
Por ahora, la supuesta ruptura de Susana Zabaleta y Ricardo Pérez sigue sin confirmarse y la única afirmación directa sobre su separación proviene de Ese Pérez, por lo que habrá que esperar a que alguno de los protagonistas aclare cuál es realmente su situación sentimental.